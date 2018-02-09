Щербачев: на зимней Олимпиаде Украина преподнесет сюрпризы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Южной Корее в городе Пхенчхан на территории Олимпийской деревни подняли флаг Украины. Это традиционное мероприятие накануне церемонии открытия Олимпийских игр, которое символизирует о готовности сборной к старту этих международных соревнований.

Так, зимние Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля. В соревнованиях примут участие представители 92 стран, в том числе Украины.

Специально к Олимпиаде в Южной Корее построили десятки спортивных объектов, а также скоростную магистраль из Сеула в Пхенчхан, который сокращает дорогу к любому олимпийскому объекту до 30 минут.

Официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 9 февраля. В этот же день начнутся и первые соревнования — по фристайлу.

Подробнее о том, как наши спортсмены освоились в южнокорейской Олимпийской деревне, и какие медали сможет собрать украинская сборная, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал украинский спортивный журналист Валентин Щербачев.

Газета "Вести" Спортивный журналист Валентин Щербачев

(текст публикуется на языке оригинала)

Як облаштувалися наші олімпійці в Кореї? Що являє собою олімпійське містечко?

— Так само воно і буде використовуватися, там будуть викупатися потім житла, тому що це хороший район Пхьончхана. Наші всі задоволені розміщенням, усім. Температурні умови — вітри і сильні морози. Там такі умови будуть до кінця Олімпіади, мабуть. Тому що там якраз у ці часи дують вітри і холодно. Але це не завадить змаганням, і вчорашньому підняттю прапора це теж не завадило. Ті, хто могли з нашої делегації, були присутні, були присутні лідери, наш Сергій Назарович Бубка, як голова делегації. І, звичайно, представники Міжнародного олімпійського комітету. Це традиційне підняття прапора кожної країни. Зібралися ще ті команди, які могли виставити своїх представників, щоб підтримати не лише підняття прапору України, а підтримати загалом цю церемонію. Усі задоволені. Однак з'явилася ця шлункова інфекція, охоронники вже захворіли, головне, щоб це не дійшло до Олімпійського селища. Але воно охороняється, там санітарний контроль дуже високий. Я сподіваюся, що все буде гаразд.

Звідки ця кишкова інфекція?

— Мені здається, зараз такий час, що хтось завіз цю інфекцію, можливо, і навмисне. Це такий акт. Щодо харчування. Там завжди дуже серйозні вимоги ставляться, і кухня, і ті, хто там працюють, сотні разів перевірені, це дуже високі фахівці. Ні в Кореї, ні в Японії, ні в Китаї ніколи ще не було таких проблем з їжею в олімпійських селищах. Проблем саме такого плану, як кишкові інфекції. Єдине, що може бути… Спортсмени, які побачивши таку незвичайну кухню і дуже-дуже багато страв, у тому числі 40 різних салатів, можуть поїсти перед змаганнями, і це може потім відзначитися на результатах.

Акліматизація і намагання пристосуватися до місцевої кухні, що спортсмени наші про це говорять?

— Я вам скажу, що вже хлопці і дівчата кажуть: кухня обов'язково різних країн. На вибір. Тому кожен, хто не любить занадто гострого корейського харчування, будь ласка, там є європейська кухня. І я думаю, що нашим українським хлопцям і дівчатам сподобається і ті супи, й інші речі, які готуються. Вони звикли в Європі до цього. Є тренери там, які знають буквально все уже про своїх вихованців. І хтось вже дасть по руках, якщо хтось полізе до їжі, яка йому не корисна. Так що тут все буде нормально в цьому сенсі.

Якась культурна програма передбачена для спортсменів?

— Обов'язково. За нашою делегацією буде закріплено якийсь округ, і там місцеві шефи будуть їх опікати. Коли будуть паузи між змаганнями, вони виїжджатимуть в якесь селище, будуть знайомитися з інфраструктурою, особливостями, музеями — усе це буде, культурна програма є. Як завжди, дискотеки в олімпійському селищі лише для тих, хто вже відпрацював, хто виступив. Там це також буде.

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Певні міжнародні стосунки наші спортсмени підтримують? Спілкуються з іноземцями?

— Звичайно, спілкуються. І я вам скажу, що в нашій збірній більшість уже знає англійську мову. Тобто, є щире, нормальне спілкування між спортсменами. Навіть між суперниками. Скажімо, біатлоністи будуть зустрічатися в олімпійському селищі із зірками, до рівня яких вони зараз підтягуються. Наші — якраз одні з найкомунікабельніших спортсменів. І нехай не кажуть, що в нас не зимова держава, не держава зимових видів спорту. У нас є вже біатлон. Я думаю, що Олександр Обраменко покаже у фристалі в акробатиці хороший результат. Будемо підтягувати інші дисципліни. Держава все ж таки зверне нарешті увагу на здоров'я нації. А спорт високих досягнень — це як раз і приклад для мільйонів людей, які будуть тягнутися до цього, прагнути бути здоровими і сильними.

На вашу думку, які перспективи української збірної на Олімпійських іграх? У чому справді ми є сильними, де можемо показати результат?

— У скелетоні зараз у нас є Влад Гераскевич, 19-річний вихованець свого батька, Михайла Гераскевича. До речі, Михайло тренер не зі скелетону, а з гирьового спорту, із важкої атлетики. Так от, Михайло підготував Влада так, що той здобув путівку. Я думаю, що він увійде до 20-ки найсильніших у світі. Це обов'язково. І це сюрприз буде. Щодо медалей у біатлоні. Я вважаю, що прогноз на одну медаль — це дуже неправильний прогноз. Все ж таки наші дівчата покажуть, будуть пару медалей у біатлоні. Я також роблю наголос на Олександра Обраменко, якщо все буде нормально зі здоров'ям у цього досвідченого акробата-лижника, який у фрістайлі виступає і є першим номером у нашій збірній. Так от, медаль буде, як мінімум, бронзова. Це мої передбачення. Я не нав'язую нікому. Але, об'єктивно дивлячись на те, як готувалися, думаю, що все буде гаразд з медалями.

Ще раз хочу підкреслити, якщо потрапляють наші спортсмени в п'ятірки, в десятки — це еліта світового зимового спорту. І давайте теж оцінювати реально, ми ж реалісти, понад 90 країн бере участь в олімпійських іграх. Якщо наші в цих десятках, двадцатках — це теж дуже почесно. Україна уже в еліті знаходиться серед представників зимових видів спорту. Деяких видів спорту на Олімпіаді у нас немає. Наприклад, стрибки з трампліна. У нас немає 120-метрових і 90-метрових трамплінів. У нас був заявлений один учасник, і, якби він поїхав, хлопець вперше побачив би трамплін.

К слову, главный редактор спортивной редакции информационного агентства УНИАН Кирилл Стадниченко высказал мнение, что запрет участия РФ в Олимпиаде — минус для мирового спорта.