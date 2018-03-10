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    Валентин Щербачев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Спортивный журналист Валентин Щербачев
    Итоги Олимпиады. Надо менять систему подготовки - Щербачев
    08:13 28.02.2018
    290Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Спортивный журналист Валентин Щербачев считает, что спустя четыре года уровень подготовки спортсменов останется тем же из-за скудного финансирования государства.
    Александр Абраменко
    Условия для тренировок Абраменко в Украине могут шокировать – Щербачев
    10:22 20.02.2018
    688Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Спортивный журналист Валентин Щербачев уверен, что в Украине есть все условия для развития зимних видов спорта, но нет соответствующей государственной стратегии.
    Зимние Олимпийские игры-2018
    Щербачев: на зимней Олимпиаде Украина преподнесет сюрпризы
    08:30 09.02.2018
    326Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Спортивный журналист Валентин Щербачев подчеркнул, что попадание украинцев в десятки и двадцатки лидеров уже само по себе очень почетно и престижно.
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Хозяйке на заметку: как избежать обморожения?
    12:52 18.01.2018
    110Украина остановилась в снежных заносах
    Спортивный журналист Валентин Щербачев отметил, что зимой необходимо отказываться от больших доз алкоголя и минимизировать употребление кофе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Александр Абраменко
    Условия для тренировок Абраменко в Украине могут шокировать – Щербачев
    10:22 20.02.2018
    688
    Спортивный журналист Валентин Щербачев уверен, что в Украине есть все условия для развития зимних видов спорта, но нет соответствующей государственной стратегии.
    Зимние Олимпийские игры-2018
    Щербачев: на зимней Олимпиаде Украина преподнесет сюрпризы
    08:30 09.02.2018
    326
    Спортивный журналист Валентин Щербачев подчеркнул, что попадание украинцев в десятки и двадцатки лидеров уже само по себе очень почетно и престижно.
    Спортивный журналист Валентин Щербачев
    Итоги Олимпиады. Надо менять систему подготовки - Щербачев
    08:13 28.02.2018
    290
    Спортивный журналист Валентин Щербачев считает, что спустя четыре года уровень подготовки спортсменов останется тем же из-за скудного финансирования государства.
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