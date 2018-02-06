Все флаги в гости. Кто из мировых лидеров приедет на Олимпиаду в Пхёнчхане?

РИА Новости Украина

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане обещает стать одной из самых представительных не только по количеству спортсменов, но и по количеству официальных делегаций. Ожидается, что Южную Корею посетят 2 943 атлета из 92 стран, а также 26 высокопоставленных лиц из 21 государства. При этом 16 из них примут участие в церемонии открытия Игр 9 февраля, и почти со всеми у южнокорейского президента Мун Чжэина запланированы двусторонние переговоры.

Однако ситуация меняется каждый день, и организаторы рассчитывают, что в итоге Олимпиаду посетят гораздо больше первых лиц.

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"Главы всех государств хотели бы продемонстрировать своему народу то, как они болеют за своих спортсменов и поддерживают их. Если принять это во внимание, то можно рассчитывать, что в Пхёнчхан приедут до 45 лидеров", — заявил на прошлой неделе глава корейского Оргкомитета Ли Хибом, пишут Sputnik.

noc-ukr.org В Корею на Олимпиаду прибыли первые украинские спортсмены

О своих планах посетить Олимпиаду уже заявили премьер-министр Японии Синдзо Абэ и вице-президент США Майкл Пенс. От Китая в качестве спецпредставителя Си Цзиньпина прибудет член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Хань Чжэн. Южнокорейские власти ожидают также, что Россия решит все вопросы с Международным олимпийским комитетом и также пришлёт высокопоставленного представителя.

В день открытия Игр президент Мун организует прием для всех зарубежных гостей и проведёт 14 отдельных встреч с Генсеком ООН, президентами Германии, Словении и другими. Что касается северокорейской делегации, то её состав и даты визита пока не определены, и их в график встреч включат, скорее всего, уже по факту.

Впрочем, и в отношении остальных участников окончательной договоренности еще нет.

"Могу вам подтвердить, что группа Организационного комитета, занимающаяся высокопоставленными лицами, еще официально не распространяла информацию об участниках, как и не делилась ей даже неофициально внутри Оргкомитета. К тому же справедливее говорить не о государствах, заявивших о готовности принять участие, а о списке лиц, подавших заявку на регистрацию", — заявили в пресс-службе корейского Оргкомитета.

"К тому же, насколько мне известно, группа по высокопоставленным лицам и впредь не планирует ни с кем делиться своими данными. До того, как будет принято решение, раскрывать ли эту информацию до церемонии открытия или она будет оглашена на уровне центрального правительства, Оргкомитет вряд ли сможет предоставить вам точную информацию", — сообщил собеседник агентства.

Тем не менее, согласно данным, представленным секретариатом президента Республики Корея 29 января, на данный момент южнокорейские власти ждут в Пхёнчхане следующих мировых лидеров:

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Словении Борут Пахор

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Король Швеции Карл Густав XVI и королева Сильвия

Премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля

Генерал-губернатор Канады Джули Пайет

Президент Швейцарии Ален Берсе

Президент Польши Анджей Дуда

Президент Словакии Андрей Киска

Премьер-министр Лихтенштейна Адриан Хаслер

Президент Литвы Даля Грибаускайте

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Президент Латвии Раймонд Вейонис

Кронпринц Дании Фредерик (член МОК)

Член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Хань Чжэн

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Вице-президент США Майкл Пенс

Великий Герцог Люксембурга Анри (член МОК)

Принц Монако Альберт II (член МОК)