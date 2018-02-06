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    Диарея и рвота. Оргкомитет Олимпиады-2018 сообщил о вспышке норовируса

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    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (134)

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    По данным оргкомитета Олимпийских игр в Пхенчхане, норовирус был диагностирован у 41 сотрудника безопасности, которые в воскресенье, 4 февраля, были госпитализированы с симптомами диареи и рвоты.
    Церемония Год до Олимпийских игр 2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина, Анатолий Самохвалов. Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года примет все необходимые меры для того, чтобы норовирус, вспышка которого произошла в Пхенчхане, не распространился на спортсменов, сообщил исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпийским играм Кристоф Дюби.

    Олимпийский парк в Пхенчхане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Норовирус был диагностирован у 41 сотрудника безопасности Игр в Пхенчхане, которые в воскресенье, 4 февраля, были госпитализированы с симптомами диареи и рвоты. В общей сложности 1,2 тысячи охранников пострадали от инфекции, и, как сообщает АП, они остаются в своих комнатах в молодежном центре в Пхенчхане в целях безопасности. Они проверяются на норовирус.

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    "Вирус достаточно заразный. Населению олимпийской деревни раздадут листовки, в которых будут описаны меры предосторожности, жидкость для обеззараживания рук и так далее. Мы сделаем все, чтобы обезопасить спортсменов от угрозы вируса. Служба безопасности, которая первой пострадала от вируса, больше не работает на Играх. Это 1,2 тысячи человек, которые прибыли из одного района страны. Все они поставлены под карантин. Их заменила армия. Необходимо локализовать этот вирус", — сказал Дюби на пресс-конференции.

    "Также происхождением вируса может стать источник воды. Нормы относительно качества напитков и питания очень жесткие. Но пока точно не выявлено, откуда появился вирус", — добавил Дюби.

    Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане 9-25 февраля.

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