Российским спортсменам отказано в иске на недопуск к Олимпиаде-2018

КИЕВ, 9 фев – РИА Новости Украина, Сергей Смышляев. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане, заявил генеральный секретарь CAS Матье Риб.

"Сегодня специальное подразделение CAS отказало в заявлении 32 спортсменам, не приглашенным на Олимпиаду. А также отказало в заявлении еще 15 россиянам против МОК. Арбитры CAS пришли к выводу, что процесс, установленный МОК по созданию списка приглашений российских спортсменов для участия в Олимпийских играх, нельзя назвать санкцией. Это скорее решение о проверке соответствия установленным требованиям", — заявил Риб журналистам.

"Хотя Олимпийский комитет России был отстранен, МОК, тем не менее, решил предложить отдельным спортсменам возможность участвовать в зимних Олимпийских играх в установленных условиях. Это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России", — добавил генсек CAS.

CAS отклонил апелляции следующих 32 россиян: Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).

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Спортсмены из этого списка подавали апелляцию на решение МОК по недопуску.

Еще одна группа — из 15 россиян – подавала иск к МОК на отказ комитета пригласить их на Игры, несмотря на положительный вердикт CAS. В итоге в пятницу выездное отделение CAS также не удовлетворило их апелляцию. Этот список формируют следующие россияне: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон), которые после Олимпиады-2014 перешли на тренерскую работу.

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции 47 россиян, которые не получили приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане, так как оно, по данным МОК, поддерживает борьбу с допингом и дает ясность для всех спортсменов.

После расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии. Одна из них — во главе с Денисом Освальдом — перепроверяла допинг-пробы с Игр в Сочи. Вторая комиссия, которую возглавил экс-президент Швейцарии Самуэль Шмид, проверяла данные о возможном вмешательстве властей в российскую антидопинговую систему.

По итогам работы комиссии Освальда 43 российских спортсмена были пожизненно отстранены от Олимпиад, Россия лишилась 13 медалей (4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой) и потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи.

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5 декабря 2017 года исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). Российские спортсмены были допущены к зимним Играм-2018 в Пхенчхане в нейтральном статусе — "спортсмены-олимпийцы из России".