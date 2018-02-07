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    В Олимпийской деревне поднят флаг Украины

    Тема:

    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (135)

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    Церемония поднятия национального флага предшествует официальному открытию и символизирует готовность команды к участию в Олимпийских играх. После церемонии Сергей Бубка и Анна Сорокина поставили свои подписи на стене Олимпийского перемирия.
    Украинский флаг поднят в Олимпийской деревне в Пхенчане
    Фото НОК Украины

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Пхенчане (Южная Корея) в Олимпийской деревне прошла традиционная церемония поднятия украинского флага, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

    Украина на Олимпиаде-2018
    РИА Новости Украина
    Украина на Олимпиаде-2018

    Церемония предшествует официальному открытию и символизирует готовность команды к участию в Олимпийских играх.

    Поднятия государственного флага прошло под аккомпанемент гимна Украины на специализированной площади и собрал спортсменов и тренеров украинской Олимпийской сборной.

    Украинскую делегацию поздравил мэр Олимпийской деревни, Олимпийский чемпион и член Международного Олимпийского Комитета Ю Сын Мин.

    "Даже морозная погода в Пхенчане отступила для успешного проведения церемонии, выдав первый теплый день за время прибывания в Пхенчхан — температура с минус 20 поднялась до минус 8 и вяглянуло яркое солнышко. В рамках церемонии ее участников приветствовали корейской музыкой и современными танцами. Наши олимпийцы не потеряли возможности примерить традиционные корейские маски", — говорится в сообщении НОК.

    Фото НОК Украины
    Украинские спортсменки с талисманом Олимпийских игр в Пхенчане

    После церемонии Сергей Бубка и Анна Сорокина поставили свои подписи на стене Олимпийского перемирия.

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    Напомним, что в южнокорейском Пхенчане с 9 по 28 февраля пройдут XXIII Олимпийские игры. Украинский Национальный олимпийский комитет получил 32 лицензии на выступление в Пхенчане. Украинцы будут выступать в биатлоне, санном спорте, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, сноубординге и впервые в скелетоне. Украинским олимпийцам обещано 125 тысяч долларов премиальных за золотую медаль, 80 тысяч долларов — за второе место и 55 тысяч долларов за бронзу.

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