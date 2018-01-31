"Олимпиада среди белок": забавные зверьки в объективе Герта Веггена

48-летний фотограф Герт Вегген уже несколько лет фотографирует белок каждый день прямо из окна собственной кухни.

В поиске идеального кадра он придумал создавать декорации и прятать в них орешки, чтобы заманить белку в нужное место. Со временем у моделей и фотографа завязалась настолько крепкая дружба, что Герт построил несколько беличьих домиков прямо на крыше своего дома, сообщает Федьдман Экопарк.

Последняя "олимпиадная" фотосессия заняла у талантливого фотографа много времени, но кадры получились просто поразительными.

Ранее сообщалось, что белка устроила переполох в поселке Брокпорт в штате Нью-Йорк (США). Животное в поисках еды проникло на кухню дома одного из местных жителей. Хозяева дома застали белку, поедающую печенье, и вызвали местную полицию.