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    Фотоленты

    "Олимпиада среди белок": забавные зверьки в объективе Герта Веггена

    (обновлено: )135
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герт Вегена
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герт Вегена
    facebook.com/geertweggen
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    facebook.com/geertweggen
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    facebook.com/geertweggen
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    facebook.com/geertweggen
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    facebook.com/geertweggen
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    facebook.com/geertweggen
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    facebook.com/geertweggen
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    facebook.com/geertweggen
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    facebook.com/geertweggen
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    facebook.com/geertweggen
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    facebook.com/geertweggen
    Олимпиада среди белок в объективе фотографа Герта Вегена
    facebook.com/geertweggen

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    48-летний фотограф Герт Вегген уже несколько лет фотографирует белок каждый день прямо из окна собственной кухни.

    Попытка выпустить бельчонка на свободу
    ViralHog
    Кошка против. В США семья неудачно выпустила белку на свободу

    В поиске идеального кадра он придумал создавать декорации и прятать в них орешки, чтобы заманить белку в нужное место. Со временем у моделей и фотографа завязалась настолько крепкая дружба, что Герт построил несколько беличьих домиков прямо на крыше своего дома, сообщает Федьдман Экопарк.

    Последняя "олимпиадная" фотосессия заняла у талантливого фотографа много времени, но кадры получились просто поразительными.

    Ранее сообщалось, что белка устроила переполох в поселке Брокпорт в штате Нью-Йорк (США). Животное в поисках еды проникло на кухню дома одного из местных жителей. Хозяева дома застали белку, поедающую печенье, и вызвали местную полицию.

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