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    Американец на открытии Олимпиады развернул "запрещенный" флаг РФ - СМИ

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (22)

    (обновлено: )25440
    По данным российских СМИ, молодой мужчина приехал из Окленда и беспрепятственно пронес российский триколор с изображением орла и надписью "Россия" олимпийские трибуны.
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Damir Sagolj

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Болельщик развернул на трибуне флаг России на церемонию открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, сообщает RT.

    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада-2018. Сборная Украины показала себя на открытии

    По данным российских СМИ, флаг развернул американец Филип Вахуда. Как утверждается, он приехал из Окленда и беспрепятственно пронес российский триколор с изображением орла и надписью "Россия", а затем развернул его на трибунах.

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    "Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь", — рассказал американец RT.

    Церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу, 9 февраля. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года только "чистым" российским спортсменам разрешено выступить на Играх-2018 в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом. Российские спортсмены имели возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК по допуску.

    RT
    Американец с российским флагом на трибуне во время церемонии открытия Олимпиады-2018

    МОК запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Таким образом, в Пхенчхане флаг РФ под запретом, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом.

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