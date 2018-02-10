Американец на открытии Олимпиады развернул "запрещенный" флаг РФ - СМИ

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Болельщик развернул на трибуне флаг России на церемонию открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, сообщает RT.

По данным российских СМИ, флаг развернул американец Филип Вахуда. Как утверждается, он приехал из Окленда и беспрепятственно пронес российский триколор с изображением орла и надписью "Россия", а затем развернул его на трибунах.

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"Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь", — рассказал американец RT.

Церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу, 9 февраля. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года только "чистым" российским спортсменам разрешено выступить на Играх-2018 в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом. Российские спортсмены имели возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК по допуску.

RT Американец с российским флагом на трибуне во время церемонии открытия Олимпиады-2018

МОК запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Таким образом, в Пхенчхане флаг РФ под запретом, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом.