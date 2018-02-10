Американец на открытии Олимпиады развернул "запрещенный" флаг РФ - СМИ

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Болельщик развернул на трибуне флаг России на церемонию открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, сообщает RT.
По данным российских СМИ, флаг развернул американец Филип Вахуда. Как утверждается, он приехал из Окленда и беспрепятственно пронес российский триколор с изображением орла и надписью "Россия", а затем развернул его на трибунах.
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"Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь", — рассказал американец RT.
Церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу, 9 февраля. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года только "чистым" российским спортсменам разрешено выступить на Играх-2018 в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом. Российские спортсмены имели возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК по допуску.
МОК запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Таким образом, в Пхенчхане флаг РФ под запретом, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом.