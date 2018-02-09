Фото дня. В Пхенчхане зажгли огонь Олимпийских игр

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Миссию зажечь Олимпийский огонь над 35-тысячным главным стадионом Игр в ходе красочной торжественной церемонии открытия выполнила фигуристка Ким Ен А. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в пятницу, 9 февраля, официально объявил об открытии XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Почетную миссию зажечь Олимпийский огонь над 35-тысячным главным стадионом Игр в ходе красочной торжественной церемонии открытия выполнила фигуристка Ким Ен А.

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Во время Парада наций знаменосцем сборной Украины, которая прислала на Олимпиаду-2018 33 атлетов, была олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная. Команды Республики Корея и КНДР во время церемонии шествовали под единым флагом.