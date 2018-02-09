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    Фотоленты

    Открытие Олимпиады: двойники Трампа с Ким Чен Ыном и доисторический дракон

    Тема:

    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (152)

    (обновлено: )373
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Sean M. Haffey
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Sean M. Haffey
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Damir Sagolj
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Damir Sagolj
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Kim Kyung-Hoon
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Yonhap via REUTERS
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Damir Sagolj
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Rob Schumacher-USA TODAY Sports
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Stefano Rellandini
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Stefano Rellandini
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Pawel Kopczynski
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Phil Noble
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Stefano Rellandini
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Phil Noble
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Toby Melville
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Kim Kyung-Hoon
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Toby Melville
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Toby Melville
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Rob Schumacher-USA TODAY Sports
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Eric Gaillard
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Damir Sagolj
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Christian Hartmann
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Damir Sagolj
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Damir Sagolj
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Eric Gaillard
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Phil Noble

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    Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года прошла в пятницу вечером на главном стадионе южнокорейского Пхенчхана, где зрители приветствовали единую команду Кореи.

    Главной темой церемонии открытия заранее объявили тему мира. Еще несколько месяцев назад проведение Игр в Пхенчхане из-за взаимных воинственных заявлений соседей по Корейскому полуострову было под вопросом — по крайней мере, некоторые национальные олимпийские комитеты выражали обеспокоенность.

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    Зимняя Олимпиада 2018: Samsung уже оскандалился

    Но за последнее время произошел настоящий прорыв. Северная и Южная Кореи договорились о совместном проходе спортсменов в параде атлетов на церемонии открытия, образовали общую женскую хоккейную команду, а на церемонию приехала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон.

    Вместо самого Ким Чен Ына на стадионе появился его двойник, к тому же не один, а в компании с человеком, похожим на президента США Дональда Трампа. Долго двум "заклятым врагам" покрасоваться не удалось — полиция вывела их за пределы арены.

    Церемония началась с обратного отсчета, после которого пять южнокорейских детей совершили путешествие по реке времени. Доисторический дракон, мистический тигр — прообраз талисмана Игр Сухорана — были вовсе не воинственными, как принято считать, а мирными и гармоничными. А затем детей встретили ворота в будущее — где они поняли, что не придуман другой способ соединить людей, кроме мира.

    После того как на стадион был вынесен флаг Южной Кореи и исполнен гимн страны, начался парад атлетов.

    По традиции парад открывала команда Греции, а затем вышла команда Ганы — такой необычный на европейский или американский глаз порядок выхода диктовал корейский алфавит. Парад спортсменов сопровождала популярная корейская музыка, а выйти под самую, наверное, известную в мире мелодию K-Pop — Gangnam Style — повезло сборной Марокко. Играла эта песня долго, так что "Оп, оп, оп" успела застать и самая многочисленная делегация — США.

    В соревнованиях, которые продлятся до 25 февраля, примут участие спортсмены из 92 стран.

    Российским спортсменам разрешено выступить на Играх в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR) и под олимпийским флагом. От Украины в Олимпиаде участвуют 33 спортсмена.

    Смотрите также: Отобранные лично Ким Чен Ыном болельщицы прибыли на Олимпиаду

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