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    Первая украинская спортсменка стартовала на Олимпиаде в Пхенчхане

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    Украинская фристайлистка Татьяна Петрова стартовала в дисциплине могул – вид фристайла, в котором спортсмены спускаются с горы на лыжах по специальной бугристой трассе под наклоном 27 градусов.
    Украинская фристайлистка Татьяна Петрова
    Фото НОК Украины

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. На открывшихся Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане первой из украинских спортсменов соревнования начала фристайлистка Татьяна Петрова, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

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    Ed JONES / AFP
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    Петрова стартовала в дисциплине могул – вид фристайла, в котором спортсмены спускаются с горы на лыжах по специальной бугристой трассе под наклоном 27 градусов и выполняют акробатические трюки.

    В пятницу 9 февраля состоялась первая квалификация, по итогам которой определена десятка лучших фристайлисток. Петрова попала в двадцатку спортсменов,которые поборятся за выход в финальную часть соревнований в следующем квалификационном раунде.

    "Для меня большое достижение, что я здесь и для меня большое удовольствие быть первой украинкой в могуле на Олимпийских играх. Сегодня действительно было трудно справиться с волнением и психологически выстоять", — заявил Татьяна пресс-службе НОК.

    Напомним, в пятницу в южнокорейском Пхенчхане началась торжественная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Национальный флаг Украины на церемонии открытия ХХИИ зимних Олимпийских игр понесет олимпийская чемпионка и капитан женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная.

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