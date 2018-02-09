Первая украинская спортсменка стартовала на Олимпиаде в Пхенчхане

Фото НОК Украины

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. На открывшихся Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане первой из украинских спортсменов соревнования начала фристайлистка Татьяна Петрова, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Петрова стартовала в дисциплине могул – вид фристайла, в котором спортсмены спускаются с горы на лыжах по специальной бугристой трассе под наклоном 27 градусов и выполняют акробатические трюки.

В пятницу 9 февраля состоялась первая квалификация, по итогам которой определена десятка лучших фристайлисток. Петрова попала в двадцатку спортсменов,которые поборятся за выход в финальную часть соревнований в следующем квалификационном раунде.

"Для меня большое достижение, что я здесь и для меня большое удовольствие быть первой украинкой в могуле на Олимпийских играх. Сегодня действительно было трудно справиться с волнением и психологически выстоять", — заявил Татьяна пресс-службе НОК.

Напомним, в пятницу в южнокорейском Пхенчхане началась торжественная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр. Национальный флаг Украины на церемонии открытия ХХИИ зимних Олимпийских игр понесет олимпийская чемпионка и капитан женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная.