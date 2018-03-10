Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, последним шансом получить билет в Рио воспользовался чемпион Европейских игр по фехтованию на саблях Андрей Ягодка, выиграв европейский зональный отбор в Праге.
В Киеве накануне, 8 апреля, состоялось награждение победителей премии "Герои спортивного года-2015". Лучшими спортсменами прошлого года стали чемпионы мира — биатлонистка Валентина Семеренко и борец Жан Беленюк.
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка заявил, что решение украинских биатлонисток провести минуту молчания на пресс-конференции после эстафеты на Олимпиаде в Сочи является важным.
Стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования, обмена знаниями и подготовки квалифицированных управленческих кадров для развития массового спорта и спорта высших достижений, для распространения идеалов олимпизма.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".