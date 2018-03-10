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    Олимпийский комитет Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Украинская фристайлистка Татьяна Петрова
    Первая украинская спортсменка стартовала на Олимпиаде в Пхенчхане
    14:02 09.02.2018
    304Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Украинская фристайлистка Татьяна Петрова стартовала в дисциплине могул – вид фристайла, в котором спортсмены спускаются с горы на лыжах по специальной бугристой трассе под наклоном 27 градусов.
    Ирина Варвинец
    Названа лучшая спортсменка Украины в январе
    12:57 30.01.2018
    213
    Национальный олимпийский комитет Украины сообщает, что биатлонистка Ирина Варвинец показала отличные результаты на международных соревнованиях.
    Украинские спортсмены показали новую форму олимпийской сборной
    Стал известен состав сборной Украины на ОИ в Бразилии - НОК
    16:05 15.07.2016
    260
    По словам главы Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки, в состав олимпийской сборной на данный момент входят 205 спортсменов в 27 видах спорта.
    Олимпийские кольца
    Стало известно, сколько украинских спортсменов завоевали олимпийские лицензии
    15:26 18.04.2016
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    Как сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, последним шансом получить билет в Рио воспользовался чемпион Европейских игр по фехтованию на саблях Андрей Ягодка, выиграв европейский зональный отбор в Праге.
    Церемония награждения НОК Украины Герои спортивного года-2015
    Церемония награждения НОК Украины "Герои спортивного года-2015" 
    00:49 10.04.2016
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    В Киеве накануне, 8 апреля, состоялось награждение победителей премии "Герои спортивного года-2015". Лучшими спортсменами прошлого года стали чемпионы мира — биатлонистка Валентина Семеренко и борец Жан Беленюк.
    Елена Костевич
    Украинки победили на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе
    01:54 24.07.2015
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    Елена Костевич, Екатерина Зеленская и Оксана Каминская с результатом 1734 очка заняли 1-е место. Костевич в индивидуальных соревнованиях в этой же дисциплине завоевала "бронзу".
    Члены сборной Украины по биатлону
    Спорт за неделю: звездный час украинского биатлона и Коломойский в ФФУ
    17:25 06.02.2015
    1588
    На прошедшей неделе женская сборная Украины по биатлону завоевала золотые медали на чемпионате Европы, а на полупустое кресло Председателя ФФУ метит Игорь Коломойский.
    Украинская саблистка Ольга Харлан
    Украинка Харлан завоевала "золото" на Кубке мира в Греции
    06:25 01.02.2015
    755
    Также украинский фехтовальщик Андрей Ягодка завоевал "серебро" на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях в Падуе.
    Сергей Бубка
    Бубка идет в президенты ИААФ
    13:04 28.01.2015
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    О решении баллотироваться в президенты международной ассоциации легкоатлетических федераций сообщил сам глава украинского НОК Сергей Бубка.
    Глава национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка
    НОК Украины отмечает 24-летие
    08:24 22.12.2014
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    Как отмечается, за 24 года НОК переживал разные времена, но неизменным оставалось одно - следование олимпийским ценностям.
    Глава национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, Архивное фото
    Сергей Бубка переизбран на пост президента НОК Украины
    20:35 07.10.2014
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    Знаменитый бывший прыгун с шестом Сергей Бубка переизбран на должность президента Национального олимпийского комитета Украины на ближайшие четыре года, сообщается на официальном сайте организации.
    Сергей Бубка
    Бубка назвал фантастическим успехом завоевание двух медалей на ОИ-2014
    20:51 21.02.2014
    13Олимпиада-2014 в Сочи
    Президент НОК Украины Сергей Бубка заявил, что две медали, которые на зимних Олимпийских играх в Сочи завоевали украинские спортсмены, это большой успех для делегации.
    Глава национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка
    Бубка назвал важным решение биатлонисток по минуте молчания
    20:16 21.02.2014
    42Олимпиада-2014 в Сочи
    Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка заявил, что решение украинских биатлонисток провести минуту молчания на пресс-конференции после эстафеты на Олимпиаде в Сочи является важным.
    НОК Украины и РМОУ подписали меморандум о взаимодействии
    13:59 15.02.2013
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    Стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования, обмена знаниями и подготовки квалифицированных управленческих кадров для развития массового спорта и спорта высших достижений, для распространения идеалов олимпизма.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Украинская фристайлистка Татьяна Петрова
    Первая украинская спортсменка стартовала на Олимпиаде в Пхенчхане
    14:02 09.02.2018
    304
    Украинская фристайлистка Татьяна Петрова стартовала в дисциплине могул – вид фристайла, в котором спортсмены спускаются с горы на лыжах по специальной бугристой трассе под наклоном 27 градусов.
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