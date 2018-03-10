На счету украинской сборной по биатлону в чемпионате Европы в польском Душники-Здруй 4 награды - 1 "золото", 1 "серебро" и 2 "бронзы". В активе Юлии Джимы три награды первенства разного достоинства - "золото", "серебро" и "бронза".
Джима, которая стартовала первой с полуминутным преимуществом над ближайшими соперницами, допустила по ходу гонки два промаха на огневых рубежах и финишировала с отставанием от победительницы в 19,8 секунды.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".