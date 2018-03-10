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    Чемпионат Европы по биатлону

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Украинские биатлонисты победили в смешанной эстафете на Кубке мира
    Сборная Украины по биатлону победила в смешанной эстафете на чемпионате Европы
    18:57 28.01.2018
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    Украинские биатлонисты Юлия Журавок, Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный были первыми в смешанной эстафете, оторвавшись от ближайших преследователей на 12 секунд.
    Украинская биатлонистка Ирина Варвинец
    Украинка выиграла спринт на чемпионате Европы по биатлону
    16:54 26.01.2018
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    Украинская биатлонистка пробежала дистанцию 7,5 км без ошибок на двух огневых рубежах за 20 минут 54,1 секунды. Второе место у французской спортсменки, третье - у японки.
    Джима завоевала серебро ЧЕ по биатлону в гонке преследования
    Сборная Украины по биатлону заняла второе место в общекомандном зачете ЧЕ
    19:06 30.01.2017
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    На счету украинской сборной по биатлону в чемпионате Европы в польском Душники-Здруй 4 награды - 1 "золото", 1 "серебро" и 2 "бронзы". В активе Юлии Джимы три награды первенства разного достоинства - "золото", "серебро" и "бронза".
    Джима завоевала серебро ЧЕ по биатлону в гонке преследования
    Украинка Джима завоевала "серебро" ЧЕ по биатлону в гонке преследования
    03:28 29.01.2017
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    Джима, которая стартовала первой с полуминутным преимуществом над ближайшими соперницами, допустила по ходу гонки два промаха на огневых рубежах и финишировала с отставанием от победительницы в 19,8 секунды.
    Золотое выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону. Видео
    "Золотое" выступление Джимы на чемпионате Европы по биатлону 
    22:41 27.01.2017
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    Украинка Юлия Джима победила в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
    Члены сборной Украины по биатлону
    Спорт за неделю: звездный час украинского биатлона и Коломойский в ФФУ
    17:25 06.02.2015
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    На прошедшей неделе женская сборная Украины по биатлону завоевала золотые медали на чемпионате Европы, а на полупустое кресло Председателя ФФУ метит Игорь Коломойский.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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