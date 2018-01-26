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    Украинка выиграла спринт на чемпионате Европы по биатлону

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    Украинская биатлонистка пробежала дистанцию 7,5 км без ошибок на двух огневых рубежах за 20 минут 54,1 секунды. Второе место у французской спортсменки, третье - у японки.
    Украинская биатлонистка Ирина Варвинец
    iSport

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Украинка Ирина Варвинец завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону в Риднауне (Италия).

    В пятницу Варвинец пробежала дистанцию 7,5 км без ошибок на двух огневых рубежах за 20 минут 54,1 секунды. Серебро досталось француженке Хлое Шевалье (один промах; отставание – 12,5 секунды). Бронза у японки Фуюко Татидзаки (без промахов; +15,5).

    Смотрите также: "Бронзовое" выступление украинской биатлонистки на этапе Кубка мира

    Чемпионат Европы продлится до 28 января. В субботу у женщин пройдет гонка преследования.

    Напомним, в декабре 2017 года украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами первого этапа Кубка мира, который проходил в шведском Эстерсунде.

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