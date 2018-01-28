Сборная Украины по биатлону победила в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Фото Федерации биатлона

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Сборная Украины в воскресенье выиграла золотые медали в смешанной эстафете на Чемпионате Европы по биатлону в Риднауне (Италия).

Второй место заняла сборная России, бронзовый наград взяла команда Норвегии.

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На первом этапе Юлия Журавок допустила три промаха в стрельбе и передала эстафету Ирине Варвинец только с тринадцатой позиции. Варвинец прошла свой этап безупречно, добавила в скорости и вышла на пятую позицию.

Артем Прима сумел с одним промахом вывести украинцев в лидеры после третьего этапа, после которого отрыв от россиян составлял уже 11 секунд.

На завершающем этапе Дмитрий Пидручный дважды не закрыл мишень, однако его конкурент российский биатлонист Александр Логинов промахнулся трижды. В итоге Пидручный финишировал первым с отрывом от второго места почти в 12 секунд.

Напомним, что ранее Ирина Варвинец уже завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону.