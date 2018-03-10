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    биатлон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    В Белоруссии прошел первый в мире турнир по тракторному биатлону. Видео
    В Белоруссии прошел первый в мире турнир по "тракторному биатлону" 
    04:40 26.02.2018
    217
    Неподалеку от белорусского поселка Сутково впервые в истории прошел турнир по "тракторному биатлону". Основные правила позаимствовали из спорта: гонка по пересеченной местности, стрельба по мишеням, дополнительные патроны и штрафные круги.
    Бронзовое выступление украинской биатлонистки на этапе Кубка мира. Видео
    "Бронзовое" выступление украинской биатлонистки на этапе Кубка мира 
    00:05 07.01.2018
    117
    В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
    Украинские танкисты заняли предпоследнее место в танковом биатлоне НАТО
    Танковый биатлон НАТО: Украина заняла предпоследнее место 
    19:39 13.05.2017
    5151
    Завершились международные танковые соревнования "Сильная Европа" - Strong Europe Tank Challenge 2017, которые с 7 по 12 мая проходили на полигоне в немецком городе Графенвир.
    Белка напала на биатлонистку на Кубке мира
    Белка напала на биатлонистку на Кубке мира 
    11:52 20.03.2017
    720
    Во время женского марафона на этапе Кубка мира в Холменколлене на трассу внезапно выбежала белка прямо перед мчащимися спортсменками.
    Мартен Фуркад
    Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
    16:47 19.03.2017
    111
    Как сообщается, Мартен Фуркад одержал победу, набрав 248 очков. Он обошел немца Симона Шемппа, лидировавшего до этого. На третьем месте оказался россиянин Антон Шипулин.
    Украинские паралимпийцы на ЧМ по лыжам и биатлону завоевали 8 медалей
    Украинские паралимпийцы на ЧМ по лыжам и биатлону завоевали 8 медалей
    22:07 12.02.2017
    130
    Национальная паралимпийская сборная команда уже второй день подряд возглавляет турнирную таблицу чемпионата мира, который проходит в немецком городе Финстерау.
    Бронзовое выступление украинская сборной по биатлону на Универсиаде. Видео
    "Бронзовое" выступление украинской сборной по биатлону на Универсиаде 
    06:37 06.02.2017
    144
    Украинская сборная по биатлону завоевала бронзовую награду в смешанной эстафете на Универсиаде в Алматы, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
    Украинский биатлонист Артем Тищенко
    Украинская сборная по биатлону завоевала "бронзу" на Универсиаде
    15:13 05.02.2017
    175
    Как сообщает пресс-служба НОК Украины, украинская сборная команда по биатлону в составе Надежды Белкиной, Яны Бондарь, Максима Ивко и Артема Тищенко получили бронзовую награду в смешанной эстафете на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы.
    Украинская биатлонистка Юлия Джима
    Сборная Украины выиграла "бронзу" в чемпионате Европы по биатлону
    19:41 29.01.2017
    271
    Как сообщается, в "одиночке" украинские биатлонисты стали четвертыми (Ирина Варвинец и Андрей Доценко), в "классике" выиграли бронзовую медаль (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный, Руслан Ткаленко).
    Джима завоевала серебро ЧЕ по биатлону в гонке преследования
    Украинка Джима завоевала "серебро" ЧЕ по биатлону в гонке преследования
    03:28 29.01.2017
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    Джима, которая стартовала первой с полуминутным преимуществом над ближайшими соперницами, допустила по ходу гонки два промаха на огневых рубежах и финишировала с отставанием от победительницы в 19,8 секунды.
    Биатлон
    Дела в отношении 22 биатлонистов РФ закрыты IBU - СМИ
    22:27 21.01.2017
    601Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Дела в отношении 22 из 29 биатлонистов РФ закрыты из-за отсутствия доказательств. Согласно информации, в отношении 7 российских спортсменов расследование продолжается.
    Мартен Фуркад. Архивное фото
    Фуркад может отказаться от двух этапов КМ в случае победы в общем зачете
    22:34 15.01.2017
    92
    По данным СМИ, биатлонист Мартен Фуркад может проигнорировать два последних этапа - в финском Контиолахти (9-12 марта) и норвежском Холменколлене (17-19 марта).
    Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Спринт
    Почти 200 биатлонистов подписали письмо с требованием к IBU
    17:07 15.01.2017
    600Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Как заявил президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзу, необходимо "хотя бы временно отстранить спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил".
    Мартен Фуркад
    Мартен Фуркад победил в спринте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
    21:32 13.01.2017
    126
    Фуркад преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты 34,2 секунды, отстрелявшись без промахов. Вторым стал австриец Юлиан Эберхард (+18,0; без промахов), третьим – норвежец Эмиль Хегле Свендсен (+39,7; без промахов).
    Флаг Финляндии
    Финляндия проведет Кубок мира по биатлону вместо России
    21:22 08.01.2017
    211Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Согласно информации на сайте Международного союза биатлонистов, вместо Тюмени 8-й этап Кубка мира по биатлону пройдет в финском городе Контиолахти с 6 по 12 марта 2017 года.
    Симон Шемпп
    В масс-старте на этапе КМ по биатлону победил немец Симон Шемпп
    18:22 08.01.2017
    109
    Согласно информации, Симон Шемпп промахнулся один раз и преодолел дистанцию в 15 км за 38 минут 30,9 секунды. Вторым пришел немец Эрик Лессер, третьим - француз Мартен Фуркад.
    Француз финишировал в гонке Кубка мира по биатлону задом наперед
    Француз финишировал в гонке Кубка мира по биатлону задом наперед
    18:57 07.01.2017
    436
    Согласно информации, Мартен Фуркад сделал один промах на огневых рубежах и преодолел дистанцию за 36 минут 45,7 секунды. Биатлонист на финише повернулся спиной и вскинул руки.
    Кайса Мякяряйнен (Финляндия) и Юлия Джима (Украина) на первом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/17 в шведском Эстерсунде.
    Украинские биатлонистки завоевали "бронзу" в эстафете на этапе Кубка мира
    03:28 12.12.2016
    205
    Победителем женской эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону стала сборная Германии, от которой Украина отстала на 37,7 секунды. Второе место заняла команда Франции.
    Елена Пидгрушная и Ирина Варвинец - победители чемпионата мира по летнему биатлону
    В летнем биатлоне Пидгрушная завоевала "золото", а Варвинец - "бронзу" на ЧМ
    06:07 28.08.2016
    192
    На дистанции 7,5 км украинские биатлонистки Елена Пидгрушная показала время 22:18.5 с одним промахом, а Ирина Варвинец - 22:38.9, также с одним промахом.
    Биатлон. Чемпионат мира. Мужчины. Спринт
    Успех украинского биатлониста Семенова в спринте на чемпионате мира 
    00:10 06.03.2016
    383
    Украинский биатлонист Сергей Семенов, ставший третьим в спринтерской гонке на чемпионате мира, признался, что до сих пор не может поверить в свой успех.
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    В Белоруссии прошел первый в мире турнир по тракторному биатлону. Видео
    В Белоруссии прошел первый в мире турнир по "тракторному биатлону" 
    04:40 26.02.2018
    217
    Неподалеку от белорусского поселка Сутково впервые в истории прошел турнир по "тракторному биатлону". Основные правила позаимствовали из спорта: гонка по пересеченной местности, стрельба по мишеням, дополнительные патроны и штрафные круги.
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