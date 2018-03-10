Неподалеку от белорусского поселка Сутково впервые в истории прошел турнир по "тракторному биатлону". Основные правила позаимствовали из спорта: гонка по пересеченной местности, стрельба по мишеням, дополнительные патроны и штрафные круги.
В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
Как сообщает пресс-служба НОК Украины, украинская сборная команда по биатлону в составе Надежды Белкиной, Яны Бондарь, Максима Ивко и Артема Тищенко получили бронзовую награду в смешанной эстафете на зимней Всемирной Универсиаде в Алматы.
Как сообщается, в "одиночке" украинские биатлонисты стали четвертыми (Ирина Варвинец и Андрей Доценко), в "классике" выиграли бронзовую медаль (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный, Руслан Ткаленко).
Джима, которая стартовала первой с полуминутным преимуществом над ближайшими соперницами, допустила по ходу гонки два промаха на огневых рубежах и финишировала с отставанием от победительницы в 19,8 секунды.
Фуркад преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты 34,2 секунды, отстрелявшись без промахов. Вторым стал австриец Юлиан Эберхард (+18,0; без промахов), третьим – норвежец Эмиль Хегле Свендсен (+39,7; без промахов).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Неподалеку от белорусского поселка Сутково впервые в истории прошел турнир по "тракторному биатлону". Основные правила позаимствовали из спорта: гонка по пересеченной местности, стрельба по мишеням, дополнительные патроны и штрафные круги.
Неподалеку от белорусского поселка Сутково впервые в истории прошел турнир по "тракторному биатлону". Основные правила позаимствовали из спорта: гонка по пересеченной местности, стрельба по мишеням, дополнительные патроны и штрафные круги.
В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
Неподалеку от белорусского поселка Сутково впервые в истории прошел турнир по "тракторному биатлону". Основные правила позаимствовали из спорта: гонка по пересеченной местности, стрельба по мишеням, дополнительные патроны и штрафные круги.
В немецком Оберхофе прошла 10-километровая гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону среди женщин. Украинка Вита Семеренко завоевала бронзовую медаль, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка Елена Пидгрушная одержала победу в спринте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в канадском Кэнморе. Пидгрушная показала время 19 минут 56,9 секунды, не допустив ни одного промаха.
Неподалеку от белорусского поселка Сутково впервые в истории прошел турнир по "тракторному биатлону". Основные правила позаимствовали из спорта: гонка по пересеченной местности, стрельба по мишеням, дополнительные патроны и штрафные круги.