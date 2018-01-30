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    Спорт

    Названа лучшая спортсменка Украины в январе

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    Национальный олимпийский комитет Украины сообщает, что биатлонистка Ирина Варвинец показала отличные результаты на международных соревнованиях.
    Ирина Варвинец
    НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. По итогам января биатлонистка Ирина Варвинец признана лучшей спортсменкой месяца в Украине. Личный наставник спортсменки Николая Зоца и старшего тренера женской биатлонной команды Украины Уроша Велепца названы лучшими тренерами января, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

    Украина на Олимпиаде-2018
    РИА Новости Украина
    Украина на Олимпиаде-2018

    "Накануне важнейшего старта четырехлетия — ХХИИ зимних Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане талантливая спортсменка продемонстрировала отличные результаты на чемпионате Европы, который состоялся в итальянском Риднау. На престижном европейском форуме Ирина дважды поднималась на высшую ступень пьедестала почета. Сначала она праздновала победу в спринтерской гонке, а затем вместе с коллегами по команде — Юлией Журавок, Артемом Прима и Дмитрием Подручным — в смешанной эстафете", — сообщает НОК.

    По данным Комитет, еще одну награду Ирина Варвинец получила в гонке преследования, где стала обладательницей звания вице-чемпионки Европы.

    Впервые Варвинец была признана лучшей спортсменкой Украины в феврале 2015 года.

    Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

    Инфографика. Украина на Олимпиаде-2018

    Во вторник, 23 января, сборная Украины отправилась в Южную Корею, где 9 февраля состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр-2018.

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