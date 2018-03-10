Официально карнавал начинается в предшествующую Великому посту пятницу. Действо продолжается в течение четырех дней, вплоть до "Жирного вторника". После официального завершения карнавала на следующий день, а именно, в "Пепельную среду" начинается Великий пост.
Нападение произошло в городе Ангра-дус-Рейс, когда машина дипломата была вынуждена остановиться по не указанной причине у обочины. Один из бандитов выстрелил в вице-консула, она получила ранение в ногу.
Как сообщил представитель оргкомитета Игр-2016, "самая распространенная проблема в том, что медали неправильно хранились, в результате лаковое покрытие сошло, они начали ржаветь или стали появляться черные пятна в поврежденных местах".
Спустя шесть месяцев после Олимпиады в Рио практически вся олимпийская инфраструктура, на которую было потрачено 7 миллиардов реалов (примерно 2,3 миллиарда долларов), находится в полностью заброшенном состоянии.
Оргкомитет "Рио-2016" сообщил, что деньги, которые предназначались на покрытие грантов, в результате судебного процесса были выплачены другим кредиторам, среди которых компании, отвечавшие за безопасность и уборку.
На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Болт завоевал три медали высшего достоинства, Фара смог защитить титулы, завоеванные четыре года назад в Лондоне, в беге на 5000 и 10000 метров, а Семеня быстрее всех пробежала в Рио дистанцию 800 метров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Официально карнавал начинается в предшествующую Великому посту пятницу. Действо продолжается в течение четырех дней, вплоть до "Жирного вторника". После официального завершения карнавала на следующий день, а именно, в "Пепельную среду" начинается Великий пост.
Официально карнавал начинается в предшествующую Великому посту пятницу. Действо продолжается в течение четырех дней, вплоть до "Жирного вторника". После официального завершения карнавала на следующий день, а именно, в "Пепельную среду" начинается Великий пост.
Украинка Лидия Соловьева завоевала золотую медаль в соревнованиях по пауэрлифтингу на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Она выступала в весовой категории до 50-ти килограммов, подняла штангу весом 107 килограммов.
Организаторы мероприятия ставили целью бросить вызов стереотипам и отразить энергию паралимпийского сообщества, а главной темой действа была "Каждый имеет сердце". Огонь Паралимпийских игр 2016 года зажег шестикратный чемпион Параолимпиад в плавании Клодоалдо Силва.
В Рио-де-Жанейро украинец Юрий Чебан завоевал золотую медаль в гребле на каноэ, президент Петр Порошенко побывал во Львове на церемонии закладки капсулы на месте строительства завода компании Nexans по изготовлению бортовых электросетей.
Фотокорреспонденты РИА Новости Украина представляют подборку травм, произошедших с участниками Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. На фото запечатлены спортсмены как уже завоевавшие заветные титулы, так не дошедшие до финальной части состязаний.
В центральном офисе Государственной пограничной службы, Западном региональном управлении и Чопском погранотряде прошли обыски. Тем временем, легкоатлетка Марина Килипко не смогла пройти в финал олимпийских соревнований по прыжкам с шестом.
В Олимпийском парке Рио-де-Жанейро прошла акция протеста против сноса фавелы, находившейся на месте будущих олимпийских сооружений, рядом со старым автодромом, на месте которого был сооружен Олимпийский парк
Американский пловец Майкл Фелпс стал 22-кратным олимпийским чемпионом, выиграв на дистанции 200 метров комплексом в Рио-де-Жанейро. В пятницу Фелпс выступит в финале на 100-метровке баттерфляем, а в субботу — в составе сборной США в комбинированной эстафете.
Украинец Сергей Кулиш принес первую медаль в копилку сборной Украины на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Украинский спортсмен завоевал "серебро" Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м.
В Рио стартует Олимпиада-2016. Церемония открытия Олимпийских игр 2016 года состоится на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро 5 августа в 19:55 по местному времени (6 августа в 01:55 по Киеву) и продлится около трех часов.
Одна из основных достопримечательностей Рио-де-Жанейро — вершина Сахарная голова над заливом Гуанабара в восточной части города. Что можно увидеть, если подняться на смотровую площадку вершины, — в фотоленте РИА Новости Украина.
Церемония открытия Игр в Рио пройдет на стадионе "Маракана" в пятницу, 5 августа. Из-за кризиса в стране мероприятие не будет таким дорогостоящим и крупномасштабным, как на Играх в Пекине-2008 или Лондоне-2012.
В Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро состоялась церемония поднятия украинского флага. В церемонии приняли участие все украинские спортсмены, уже приехавшие в столицу Олимпийских Игр, а также президент НОК Украины Сергей Бубка.
В Рио-де-Жанейро открылась олимпийская деревня, в которой будут проживать спортсмены и официальные делегации стран-участниц Игр. Жилой сектор олимпийской деревни рассчитан на прием и размещение 10,5 тысячи спортсменов и еще семи тысяч сотрудников делегаций.
Понедельник запомнился следующими событиями: в Херсоне был дан старт патрульной полиции, в Рио-де-Жанейро состоялось карнавальное шествие, в Киеве снесли скандальный ресторан. Подробнее в фотоитогах от РИА Новости Украина.
Как отмечается, украинцы Денис Дубров, Максим Крипак и Дмитрий Ванзенко подтвердили статус сильнейших в комплексном плавание в классе SM10, завоевав золото, серебро и бронзу на дистанции 200 метров, соответственно.
Во время состязаний по вольной борьбе на Олимпиаде в Рио украинский борец Андрей Квятковский во время поединка с американцем Франком Молинаро укусил соперника. Камеры зафиксировали этот нелицеприятный момент.
Украинец Юрий Чебан завоевал золотую медаль в гребле на каноэ. Серебряным призером на дистанции стал выступающий за Азербайджан Валентин Демьяненко (39,493), третье место занял бразилец Изакиас Кейрос дос Сантос (39,628).
В Киев из Рио-де-Жанейро вернулся серебряный призер по пулевой стрельбе Сергей Кулиш. Спортсмен признался в аэропорту "Борисполь", что тронут столь теплой встречей и сказал, что после Олимпиады собирается отдохнуть.
Французский фехтовальщик Энцо Лефорт вышел на поединок 1/16 финала турнира рапиристов с немцем Петером Йоппихом с мобильным телефоном. На кадрах, появившихся в интернете, видно, что гаджет находится в заднем кармане.
Велогонщица из Нидерландов Аннемик ван Влютен во время скоростной гонки на Олимпиаде-2016 не справилась с управлением и налетела на бордюр трассы. В результате аварии спортсменка получила тройной перелом позвоночника и сотрясение головного мозга.
В Рио-де-Жанейро более тысячи таксистов заблокировали улицы города в знак протеста против мобильного сервиса Uber. Митингующие встали в цепь протяженностью в 5 км на одной из главных магистралей города, перекрыв, в частности, доступ к аэропортам.
В Рио проходят первые парады школ самбы. Конкуренция в эти выходные максимально высока, поэтому подготовке платформ и костюмов уделяется максимальное внимание. Судьи оценивают и артистичность, и технику, и выбор музыки.