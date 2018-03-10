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В Рио-де-Жанейро более тысячи таксистов заблокировали улицы города в знак протеста против мобильного сервиса Uber. Митингующие встали в цепь протяженностью в 5 км на одной из главных магистралей города, перекрыв, в частности, доступ к аэропортам.