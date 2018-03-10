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    Рио-де-Жанейро (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 333
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    19:03 24.02.2018
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    Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
    Блестки, травести-дивы и бодипозитив. Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро 
    17:30 06.02.2018
    2001
    Официально карнавал начинается в предшествующую Великому посту пятницу. Действо продолжается в течение четырех дней, вплоть до "Жирного вторника". После официального завершения карнавала на следующий день, а именно, в "Пепельную среду" начинается Великий пост.
    Автомобиль протаранил толпу людей в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль протаранил толпу в Рио-де-Жанейро. Кадры с места жуткого ДТП
    03:13 19.01.2018
    229
    Инцидент произошел на всемирно известной набережной Копакабана. По данным СМИ, среди пострадавших – четыре ребенка, включая новорожденных.
    Самба во время Чикунгуньи
    Соблазнительные девушки в Рио-де-Жайнеро устроили неистовые пляски 
    11:51 08.01.2018
    5323
    В Рио-де-Жайнеро полным ходом идет подготовка к знаменитому карнавалу. Танцоры из 13 лучших школ самбы устроили представление на пляже Копакабана.
    Полиция Бразилии
    Вице-консула США в Рио-де-Жанейро ранили при ограблении
    01:28 25.11.2017
    35
    Нападение произошло в городе Ангра-дус-Рейс, когда машина дипломата была вынуждена остановиться по не указанной причине у обочины. Один из бандитов выстрелил в вице-консула, она получила ранение в ногу.
    Pet Shop Boys. Архивное фото
    Музыканты Pet Shop Boys подверглись вооруженному ограблению в Бразилии
    03:41 22.09.2017
    94
    В обращение к своим поклонникам музыканты рассказали, что в Рио-де-Жанейро на них напали с ножом и ограбили, однако они не пострадали.
    Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
    Оргкомитет Олимпиады в Рио просит у МОК помощи, чтобы покрыть долги
    01:59 06.07.2017
    76
    В МОК в ответ на соответствующий запрос уже отметили, что, согласно контракту, долговые обязательства лежат на городе и стране, организовывавших Игры.
    Церемония открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
    Организаторам вернули 130 медалей Игр в Рио-де-Жанейро из-за ржавчины
    09:07 20.05.2017
    329
    Как сообщил представитель оргкомитета Игр-2016, "самая распространенная проблема в том, что медали неправильно хранились, в результате лаковое покрытие сошло, они начали ржаветь или стали появляться черные пятна в поврежденных местах".
    Протесты в Рио против пенсионной реформы обернулись массовыми беспорядками
    Рио охватили многотысячные протесты: в ход пошли оружие и газ 
    11:41 16.03.2017
    177
    Бразильский Рио-де-Жанейро охватили протесты против пенсионной реформы, которые завершились столкновениями манифестантов с сотрудниками муниципальной гвардии.
    Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
    МОК расследует обвинения в коррупции в отношении заявки Рио на ОИ-2016
    19:15 03.03.2017
    44
    Международный олимпийский комитет всецело заинтересован прояснить неоднозначную ситуацию, работая в тесном сотрудничестве с французской прокуратурой.
    Акции Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Фотоитоги 1 марта: "гроб" для Гонтаревой, Захарченко на метзаводе, карнавал в Бразилии 
    17:35 01.03.2017
    327
    В среду в Киеве "Национальный корпус" у здания НБУ требовал запретить деятельность в Украине российских банков, а в Донецке глава ДНР Александр Захарченко посетил металлургический завод.
    Жаркие танцы на традиционном карнавале в Рио-де-Жанейро
    В Рио-де-Жанейро стартовал ежегодный карнавал
    07:39 25.02.2017
    352
    Мэр города евангельский пастор Марсело Кривелла, сославшись на плохое самочувствие жены, отложил начало празднеств до 20:30 по местному времени и сам пропустил церемонию открытия.
    Церемония открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
    Рио. Прошло полгода, и олимпийские объекты полностью заброшены
    10:42 13.02.2017
    384
    Спустя шесть месяцев после Олимпиады в Рио практически вся олимпийская инфраструктура, на которую было потрачено 7 миллиардов реалов (примерно 2,3 миллиарда долларов), находится в полностью заброшенном состоянии.
    Лоалва Браз. Архивное фото
    В Бразилии погибла исполнительница хита "Ламбада"
    17:05 19.01.2017
    444
    По данным местного телеканала, бразильские пожарные прибыли на вызов о горящем автомобиле в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро, из машины они вытащили тело певицы с ожогами.
    Церемония открытия XV летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро
    Оргкомитет "Рио-2016" еще не компенсировал IPC $3,7 млн за Паралимпиаду
    03:33 14.12.2016
    62
    Оргкомитет "Рио-2016" сообщил, что деньги, которые предназначались на покрытие грантов, в результате судебного процесса были выплачены другим кредиторам, среди которых компании, отвечавшие за безопасность и уборку.
    Олимпийские парк и деревня в Рио-де-Жанейро
    Некоторые олимпийские делегации не получили свой багаж из Рио
    10:58 22.10.2016
    91Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Руководитель комиссии по олимпийским играм Европейских олимпийских комитетов Георгий Катулин сообщил, что таможенный контроль, который проходили участники Олимпиады, "был очень сложной процедурой".
    Легкая атлетика. Финал. Представитель Ямайки Усэйн Болт пересекает финишную черту.
    Болт, Фара и Семеня номинированы на звание легкоатлетов года
    23:00 18.10.2016
    32Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Болт завоевал три медали высшего достоинства, Фара смог защитить титулы, завоеванные четыре года назад в Лондоне, в беге на 5000 и 10000 метров, а Семеня быстрее всех пробежала в Рио дистанцию 800 метров.
    Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро
    В Рио 15 атлетов из США имели разрешения на запрещенные вещества
    05:46 20.09.2016
    193Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Глава USADA Трэвис Тайгарт заявил, что большая часть действий по сокрытию применения допинга в настоящее времяя "сконцентрирована на применение веществ, о которых мы ничего не знаем".
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    Уличный карнавал в Рио-де-Жанейро
    Обратная сторона карнавала в Рио: сексизм, мачизм, изнасилования
    19:03 24.02.2018
    2324
    Sputnik Бразилия поговорил с женщинами, представляющими школы самбы Рио-де-Жанейро, которые рассказали об обратной стороне красочного бразильского карнавала.
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    12:27 12.02.2018
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    По итогам февраля 2018 года редакторы Instagram выбрали самые яркие и интересные снимки, сделанные пользователями социальной сети.
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