Украинская сборная достигла исторического успеха

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КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Женская сборная Украины по настольному теннису обыграла одну из сильнейших команд мира — сборную Сингапура — и впервые в истории вышла в 1/4 чемпионата мира, который проходит в шведском городе Хальмстад.

Национальный олимпийский комитет Украины сообщает, что исторического успеха достигла команда в составе Татьяны Биленко, Маргариты Песоцкой и Анны Гапоновой. Украинки обыграли сборную Сингапура со счетом 3: 2.

Ранее лучшим достижением украинской сборной было девятое место на чемпионате мира в 2016 году.

Уже известно, что в матче 1/4 финала сборной Украины будет противостоять команда Японии.

Ранее сообщалось, что сборная Украины разгромила команду Румынии на чемпионате мира по хоккею среди юниорских команд (U-18) в третьем по значимости Дивизионе 1В. Украинцы выиграли турнир в целом.