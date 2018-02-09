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    Фотоленты

    Отобранные лично Ким Чен Ыном болельщицы прибыли на Олимпиаду

    (обновлено: )39430
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Ed JONES / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Ed JONES / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Ed JONES / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    Ed JONES / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    JUNG Yeon-Je / AFP
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игры
    JUNG Yeon-Je / AFP

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    На Олимпиаду в Южную Корею прибыли более 200 северокорейских болельщиц, чтобы поддержать спортсменов. Болельщицы в одинаковых пальто вишневого цвета, отороченных черным мехом, и в черных меховых шапочках пересекли демаркационную линию с Южной Кореей 7 февраля для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, которая состоится 9 февраля.

    Болельщицы быстро привлекли внимание южнокорейских журналистов. На вопрос о том, как девушки будут поддерживать спортсменов, одна из них с улыбкой ответила: "Потерпите немного. Если я вам все сейчас расскажу, вам потом будет неинтересно".

    Смотрите также: Взгляд не оторвать: сексуальная фотомодель позирует в нижнем белье

    Прибытие болельщиц совсем не похоже на прилет северокорейских спортсменов, которые, игнорируя вопросы журналистов, сразу отправились в автобусы у терминала.

    Болельщицы — часть делегации, состоящей из 280 человек во главе с министром спорта КНДР Ким Ир Гуком.

    К болельщицам в Северной Корее выдвигались особенные требования. Женщин отбирал лично Ким Чен Ын. Учитывались и возраст, и фигура, и даже происхождение девушек. Болельщицам не должно быть более 30 лет, а ростом они должны быть не ниже 160 сантиметров.

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