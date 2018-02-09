Отобранные лично Ким Чен Ыном болельщицы прибыли на Олимпиаду

На Олимпиаду в Южную Корею прибыли более 200 северокорейских болельщиц, чтобы поддержать спортсменов. Болельщицы в одинаковых пальто вишневого цвета, отороченных черным мехом, и в черных меховых шапочках пересекли демаркационную линию с Южной Кореей 7 февраля для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, которая состоится 9 февраля.

Болельщицы быстро привлекли внимание южнокорейских журналистов. На вопрос о том, как девушки будут поддерживать спортсменов, одна из них с улыбкой ответила: "Потерпите немного. Если я вам все сейчас расскажу, вам потом будет неинтересно".

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Прибытие болельщиц совсем не похоже на прилет северокорейских спортсменов, которые, игнорируя вопросы журналистов, сразу отправились в автобусы у терминала.

Болельщицы — часть делегации, состоящей из 280 человек во главе с министром спорта КНДР Ким Ир Гуком.

К болельщицам в Северной Корее выдвигались особенные требования. Женщин отбирал лично Ким Чен Ын. Учитывались и возраст, и фигура, и даже происхождение девушек. Болельщицам не должно быть более 30 лет, а ростом они должны быть не ниже 160 сантиметров.