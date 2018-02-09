Взгляд не оторвать: сексуальная фотомодель позирует в нижнем белье

Юная модель Валерия Волкова набирает популярность, благодаря естественной красоте, которую девушка подчеркивает, одевая на фотосессии бикини, нижнее белье или откровенные наряды.

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Девушка обозначила в Instagram свое происхождение как "Россия/Израиль", однако на данный момент проживает в Германии.

Благодаря большому успеху в мире моды, Валерия набирает популярность и в социальных сетях. Ее уже сравнивают с другой моделью российского происхождения — Ириной Шейк.

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