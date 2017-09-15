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15.09.201714:45
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    Фотоленты

    Идеальное тело. Австралийская фитнес-модель рекламирует нижнее белье

    (обновлено: )84221
    instagram.com/emilysears
    instagram.com/emilysears
    instagram.com/emilysears
    instagram.com/emilysears
    instagram.com/emilysears
    instagram.com/emilysears
    instagram.com/emilysears
    instagram.com/emilysears
    instagram.com/emilysears
    instagram.com/emilysears
    instagram.com/emilysears
    instagram.com/emilysears
    instagram.com/emilysears
    instagram.com/emilysears
    instagram.com/emilysears

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    32-летняя модель из Австралии Эмили Сирс, которая сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе, востребована среди престижных брендов нижнего белья благодаря идеальной фигуре.

    Стоит только девушки выложить фото в белье в социальной сети Instagram, именно эту марку сразу же покупают ее многочисленные подписчики.

    Ранее сообщалось, что 25-летняя модель из Венесуэлы по имени Алейра Авендано решила улучшить свою внешность, сделав свою талию чрезвычайно тонкой. Она с 19 лет носит корсет по 23 часа в сутки. Модель снимает бандаж лишь тогда, когда принимает душ или ванну.

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