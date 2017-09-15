Идеальное тело. Австралийская фитнес-модель рекламирует нижнее белье

32-летняя модель из Австралии Эмили Сирс, которая сейчас живет и работает в Лос-Анджелесе, востребована среди престижных брендов нижнего белья благодаря идеальной фигуре.

Стоит только девушки выложить фото в белье в социальной сети Instagram, именно эту марку сразу же покупают ее многочисленные подписчики.

Ранее сообщалось, что 25-летняя модель из Венесуэлы по имени Алейра Авендано решила улучшить свою внешность, сделав свою талию чрезвычайно тонкой . Она с 19 лет носит корсет по 23 часа в сутки. Модель снимает бандаж лишь тогда, когда принимает душ или ванну.



