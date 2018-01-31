Из Запорожья. Модели в стиле ню: это разве жизнь - то латекс, то обнаженка

facebook.com/BangaufKira

РИА Новости Украина

На такие фотографии можно часто наткнуться в интернете: в блогах, на эротических сайтах или в группах в соцсетях. В журналах, на фотовыставках, в рекламе различных брендов — везде можно увидеть моделей, которые готовы обнаженными позировать перед объективом фотоаппарата, пишет Леонид Остапенко.

Издание Vgorode решило найти запорожских ню-моделей и поинтересоваться, почему они решили этим заниматься, а также узнало про тонкости и опасности их работы

Мы пообщались с двумя фотомоделями. Вместо настоящих имен использованы творческие псевдонимы.

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"Как программисты или дизайнеры. То есть, я работаю сама на себя. И заказы либо ищу сама, либо же меня находят как-то. На сайтах, связанных с фотомоделингом, на Facebook могут найти, ну и куча других вариантов. Те модели, которых я знаю в этом жанре, работают сами на себя", — рассказывает запорожская фотомодель Кира Бангауф.

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Кира работает в этом бизнесе уже более 3 лет. По ее словам, как в Запорожье, так и в целом по Украине немного девушек, которые планомерно сотрудничают с агентствами. Большинство ню-моделей — фрилансеры.

Такой работой можно заработать на жизнь?

"Нереально этим зарабатывать в Украине. Разве что в Киеве. Можно в Москве, можно в Санкт-Петербурге и в любом другом крупном городе России. Можно в Европе, Америке, Азии, Южной Америке… Я зарабатываю в Европе. Здесь — постольку-поскольку", — признается фотомодель Таха Филатова.

Таха одна из немногих фотомоделей Запорожья, которая зарабатывает этим на жизнь. Она не раз ездила на съемки в Россию, Германию и Бельгию.

facebook.com/takhafilatova Модель ню из Запорожья Таха Филатова

По словам моделей, в Украине эротические фотосессии сейчас не очень востребованы. Причиной называют экономические проблемы последних лет. Люди стали меньше зарабатывать и не позволяют себе такие "излишества".

Для моделей, которые работают в этой сфере в пределах Украины, обычно это является или хобби, или лишь дополнительным источником дохода.

Для чего нужны фотографии в жанре ню?

Как правило, фотографии используют для рекламы товаров или услуг. Часто фотосессии устраиваются для того, чтобы модель и фотограф могли добавить в свое портфолио еще одну работу.

Девушки рассказывают, что в Украине, помимо тяжелой экономической ситуации, не такой большой спрос на такие фотографии. Хотя в Запорожье большое количество хороших фотографов, они не могут предложить за фотосессию хороших денег. Кроме того, в Украине многие приравнивают работу ню-моделей к порнографии.

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Кира одной из причин, по которой решила стать фотомоделью, называет желание показать другим девушкам, что не стоит стесняться своего тела: "Нам с детства навязывают, что это порочно, грязно. Для меня непонятно, как можно не любить свое тело. Для меня данный жанр был инструментом для того, чтобы полюбить свое тело. Это очень помогает поработать с самооценкой. Мое тело не идеально. У меня нет параметров 90-60-90. И это одна из причин, почему я решила фотографироваться. Чтобы показать девушкам, что будучи такими, какие они есть, они могут заинтересовать собой".

Что заставило заниматься этим?

"Когда была подростком, то я смотрела разные фотографии. Они вызывали у меня эстетическое удовольствие, — рассказывает Кира, - в том числе мне попадались и фотографии в стиле ню и будуар. Они выглядели очень красиво. И где-то в душе мне тоже хотелось так попробовать. Но тогда я понимала, что, как минимум, родители мне не позволят это сделать. Потом получилось так, что я выложила одну фотографию более-менее художественную в подобном стиле с фотосессии с одной девочкой. И меня начали приглашать фотографироваться запорожские фотографы".

Впервые Кира решила сняться в эротической фотосессии в 17 лет. Фотографом выступила ее подруга, для которой это тоже стала одной из первых работ. Девушка признается, что для нее это всегда было в первую очередь искусство, а не возможность заработка.

После десятков профессиональных фотосессий для Киры фотография остается хобби, которое лишь иногда приносит деньги.

facebook.com/BangaufKira Модель ню из Запорожья Кира Баунгауф

"Это все подсознательные комплексы неполноценности, неуверенности в себе. В какой-то момент мне один фотограф предлагал, предлагал и предлагал сфотографироваться топлес. В какой-то момент я просто решилась сфотографироваться топлес, — рассказывает Таха, - а потом оказалось, что можно фотографироваться еще и ню. И при этом практически не стесняясь камеры. Это было очень здорово и мне понравился результат".

Как отреагировали родственники и друзья?

"Родители знают, сестра знает и брат. Остальные не знают. Вообще в моей семье действует принцип "чем бы дитя не тешилось". Если я хочу что-то делать, то я это делаю", — признается Таха.

Родители никогда не высказывались против ее желания фотографироваться в жанре ню.

О том, что Кира фотографируется обнаженной ее родители узнали после того, как она опубликовала одну из фотографий в соцсетях.

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"Когда я выставила первую фотографию в свой профиль, — рассказывает Кира, - то моя мама увидела через время. Мама мне задала вопрос: "Разве такие фотографии выставляют в интернет?". На что я улыбнулась и сказала: "Мама, в интернет выставляют и похлеще". На той фотографии мы обнимались с другой девушкой обнаженными. Я понимаю, родителям не очень нравится то, чем я занимаюсь. С другой стороны, они приняли меня такой, какая я есть".

Бывают ли угрозы и оскорбления со стороны общества?

Девушки признаются, что получают много сообщений в соцсетях. У них появляются свои фанаты, которые следят за их творчеством. С некоторыми они даже переписываются и начинают общение. Однако также получают и немало оскорблений.

"Были ситуации, когда я слышала осуждения в мой адрес. Очень часто приходят сообщения в соцсетях, причем чаще всего пишут мужчины. Пишут всякие гадости про то, что и я страшная, и груди совсем нет, и что хоть бы лифчик надела, — рассказывает Таха, - а от женщин идет осуждение другого характера. Пишут: "ты же будущая мать, тебя же увидят дети, как ты потом расскажешь своему сыну про то, что все видели тебя голой?" Почему-то все говорят, что у меня родится сын".



facebook.com/takhafilatova Модель ню из Запорожья Таха Филатова

По словам Киры, первый год как она начала фотографироваться в жанре ню, она ни разу не сталкивалась с оскорблениями или с непониманием со стороны посторонних людей. Но вскоре тоже начала получать сообщения в соцсетях: "Помню переписку с одной барышней, которая начала оставлять комментарии под моими фотографиями. Оставляла комментарии типа: "неужели ты таким образом пытаешься найти себе мужа?". Я улыбнулась по этому поводу, так как на тот момент уже давно находилась в отношениях".

Страшные и смешные ситуации во время фотосессий

На время фотосессии модель и фотограф заключают между собой определенный договор. Например, там может быть прописано то, кому в последствие перейдут права на использование фотографий. Иногда там может быть указаны и гарантии безопасности для модели. Однако даже если в договоре и есть этот пункт, он не всегда исполняется. Иногда девушки попадают в страшные и опасные ситуации.

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"Обычно заказчиков, которые имеют ввиду что-то другое под "съемкой" я могу определить минуты за две, — признается Кира, - недавно мне позвонили и предложили съемку для каталогов белья. Потом оказалось, что это съемки в порно. А прошлой весной мне предложили фотосессию в Крыму. Заказчик у меня вызвал доверие. В итоге я согласилась на свой страх и риск. Не знаю, как описывать ситуацию, которая произошла. Во время встречи с заказчиком и его друзьями у меня возникло ощущение, что меня привезли туда как кусок мяса. Для того, чтобы я "обслужила" их всех. […] Потом он пришел в мой номер в отеле и сказал, что завтра мы поедем смотреть локации для съемок. Далее он произнес такую фразу, что, мол, нужно показать, что девушка после секса. У меня глаза начали расширяться. Я задала вопрос: "А как вы хотите это показать?". Он сказал: "Сперма должна быть на теле". У меня начинает колотить внутри. Я понимала, что нельзя впадать в панику".

facebook.com/BangaufKira Модель ню из Запорожья Кира Баунгауф

В итоге девушка решила сразу же сбежать из отеля, в который ее поселил заказчик. Благодаря знакомой, которая находилась в тот момент неподалеку, Кире удалось незаметно уехать еще до назначенного времени фотосессии. Деньги она так и не получила.

Несмотря на опасность работы фотомоделью в жанре ню, иногда случаются и веселые моменты.

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"Была фотосессия в небольшом немецком городе, — рассказывает Таха, - и я была даже не совсем обнаженной, а в латексе и на каблуках 23 сантиметра. И вот я выхожу, с головы до ног в латексе, только лицо видно. Пенсионеры проходили мимо и рассказывали какая я красивая. Говорили, что я сделала их день. Мне очень понравилась их реакция. В Запорожье она была бы совсем другая".