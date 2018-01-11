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11.01.201817:28
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    Фотоленты

    Юная модель и певица из Чикаго сводит с ума роскошной грудью

    (обновлено: )60330
    Модель Ники Хитон
    Модель Ники Хитон
    Модель Ники Хитон
    Модель Ники Хитон
    Модель Ники Хитон
    Модель Ники Хитон
    Модель Ники Хитон
    Модель Ники Хитон
    Модель Ники Хитон
    Модель Ники Хитон
    Модель Ники Хитон
    Модель Ники Хитон
    Модель Ники Хитон
    Модель Ники Хитон
    Модель Ники Хитон
    instagram.com/niykeeheaton
    Модель Ники Хитон
    instagram.com/niykeeheaton
    Модель Ники Хитон
    instagram.com/niykeeheaton
    Модель Ники Хитон
    instagram.com/niykeeheaton
    Модель Ники Хитон
    instagram.com/niykeeheaton
    Модель Ники Хитон
    instagram.com/niykeeheaton
    Модель Ники Хитон
    instagram.com/niykeeheaton
    Модель Ники Хитон
    instagram.com/niykeeheaton
    Модель Ники Хитон
    instagram.com/niykeeheaton
    Модель Ники Хитон
    instagram.com/niykeeheaton
    Модель Ники Хитон
    instagram.com/niykeeheaton
    Модель Ники Хитон
    instagram.com/niykeeheaton
    Модель Ники Хитон
    instagram.com/niykeeheaton
    Модель Ники Хитон
    instagram.com/niykeeheaton

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    20-летняя модель из Чикаго Ники Хитон буквально за несколько лет превратилась из застенчивой девушки в потенциально большую звезду.

    У красотки-музыканта уже есть контракт с лейблом, минута славы от рэпера и супруга Ким Кардашьян Канье Уэста и дебютный мини-альбом "Bad Intentions".

    Девушка по полной пользуется не только вокальными данными, но и роскошной фигурой.

    Ранее сообщалось, что модель plus-size Табриа Мейджорс на своей странице в Instagram доказывает, что может выглядеть не хуже девушек с Victoria’s Secret.

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