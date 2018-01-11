Юная модель и певица из Чикаго сводит с ума роскошной грудью

20-летняя модель из Чикаго Ники Хитон буквально за несколько лет превратилась из застенчивой девушки в потенциально большую звезду.

У красотки-музыканта уже есть контракт с лейблом, минута славы от рэпера и супруга Ким Кардашьян Канье Уэста и дебютный мини-альбом "Bad Intentions".

Девушка по полной пользуется не только вокальными данными, но и роскошной фигурой.

Ранее сообщалось, что модель plus-size Табриа Мейджорс на своей странице в Instagram доказывает, что может выглядеть не хуже девушек с Victoria’s Secret.

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