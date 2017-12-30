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    В мире

    Молодая модель из Аргентины убита в столице Мексики

    (обновлено: )28
    По данным местной прокуратуры, тело 24-летней аргентинки было обнаружено в одном из отелей Мехико со следами пулевых ранений.
    Полиция Мексики. Архивное фото
    REUTERS

    КИЕВ, 30 дек – РИА Новости Украина. Еще одна модель-иностранка, девушка из Аргентины стала жертвой преступности в Мексике.

    Как сообщает в пятницу прокуратура Мехико, тело 24-летней аргентинки было обнаружено в одном из отелей мегаполиса со следами пулевых ранений.

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    Портал Diario21 уточняет, что на теле девушки также были обнаружены колото-резаные раны. Аргентинка приехала в Мексику примерно год назад и осталась там жить. Следствие располагает данными, что она поддерживала интимную связь с одним из местных жителей, которого теперь подозревают в возможной причастности к убийству.

    Несколько дней назад в мексиканском штате Нуэво-Леон была застрелена другая модель-иностранка. Гражданка Венесуэлы была убита после выхода с дискотеки в городе Сан-Педро. По данным местной полиции, 27-летнюю девушку застрелили в автомобиле вместе с ее спутником, который, несмотря на полученные ранения, выжил. Девушка получила несколько ранений в голову и скончалась в больнице. Их машину перехватили после отъезда с дискотеки.

    Ранее сообщалось, что в Мексике директор тюрьмы умер, узнав о побеге заключенных. 

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