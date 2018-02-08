Топ-модель показала свое фото в мокрой майке

Фото instagram.com/heidiklum

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Немецкая супермодель 44-летняя Хайди Клум опубликовала своим архивным фото, которое сделал фотограф Марио Соренти.

На снимке Хайди предстала в одетой лишь в мокрую прозрачную майку, через которую отчетливо видна грудь модели.

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Кроме майки на Хайди тогда было лишь нижнее бель и черные ботинки.

Фото instagram.com/heidiklum Модель Хайди Клум опубликовала свое ретро-фото в мокрой майке

Ранее Хайди показала свое откровенное фото: она предстала перед подписчиками Instagram, лежа в постели. При этом модель была на шпильках и в черном сексуальном боди.

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