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    Культура

    Топ-модель показала свое фото в мокрой майке

    (обновлено: )73111
    Супермодель Хайди Клум решилась на публикацию откровенного снимка, который много лет назад сделал фотограф Марио Соренти. На Хайди тогда было лишь нижнее бель и черные ботинки.
    Модель Хайди Клум
    Фото instagram.com/heidiklum

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Немецкая супермодель 44-летняя Хайди Клум опубликовала своим архивным фото, которое сделал фотограф Марио Соренти.

    На снимке Хайди предстала в одетой лишь в мокрую прозрачную майку, через которую отчетливо видна грудь модели.

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    Кроме майки на Хайди тогда было лишь нижнее бель и черные ботинки.

    Фото instagram.com/heidiklum
    Модель Хайди Клум опубликовала свое ретро-фото в мокрой майке

    Ранее Хайди показала свое откровенное фото: она предстала перед подписчиками Instagram, лежа в постели. При этом модель была на шпильках и в черном сексуальном боди.

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