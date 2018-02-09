Олимпиада в Южной Корее. Как проходила эстафета Олимпийского огня

В южнокорейском Пхёнчхане прошла эстафета Олимпийского огня.

В ней среди прочих принял участие главный олимпиец Украины Сергей Бубка, сообщает пресс-служба НОК Украины.

"Каждый раз с гордостью и особым воодушевлением несу олимпийский огонь – символ мира, единства, дружбы и взаимоуважения. Всю свою жизнь я посвятил спорту и этот момент, когда держишь в руках олимпийский факел, является особенным и неповторимым", — прокомментировал свое участие в эстафете Сергей Бубка.

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