наверх
09.02.201813:49
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Олимпиада в Южной Корее. Как проходила эстафета Олимпийского огня

    Тема:

    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (146)

    (обновлено: )9901
    Эстафета Олимпийского огня в Пхенчхане
    Эстафета Олимпийского огня в Пхенчхане
    Эстафета Олимпийского огня в Пхенчхане
    Эстафета Олимпийского огня в Пхенчхане
    Эстафета Олимпийского огня в Пхенчхане
    Эстафета Олимпийского огня в Пхенчхане
    Подготовка к Церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр
    Подготовка к Церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр
    Подготовка к Церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр
    Подготовка к Церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр
    Факелы с Олимпийским огнём во время эстафеты Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Эстафета Олимпийского огня в Пхенчхане
    Во время эстафеты Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эстафета Олимпийского огня в Пхенчхане
    Актёр, продюсер Джеки Чан (справа) во время эстафеты Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эстафета Олимпийского огня в Пхенчхане
    Актёр, продюсер Джеки Чан во время эстафеты Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эстафета Олимпийского огня в Пхенчхане
    Актёр, продюсер Джеки Чан во время эстафеты Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эстафета Олимпийского огня в Пхенчхане
    Актёр, продюсер Джеки Чан (справа) во время эстафеты Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эстафета Олимпийского огня в Пхенчхане
    Во время эстафеты Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Подготовка к Церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр
    Участники эстафеты Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Подготовка к Церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр
    Участники эстафеты Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Подготовка к Церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр
    Участники эстафеты Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Подготовка к Церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр
    Участники эстафеты Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Факелы с Олимпийским огнём во время эстафеты Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Судовое заседание по делу БузиныОхрана, С-14 и десятки людей. Судовое заседание по убийству Бузины13:47 09.02.2018
    Чирлидерши из Северной Кореи прибыли на зимние Олимпийские игрыОтобранные лично Ким Чен Ыном болельщицы прибыли на Олимпиаду13:12 09.02.2018
    Модель Валерия ВолковаВзгляд не оторвать: сексуальная фотомодель позирует в нижнем белье10:41 09.02.2018
    Марина и Петр Порошенко в ложе Венской оперы на Венском балуИз Украины и на бал. Как чета Порошенко "зажгла" в Венской опере03:53 09.02.2018
    Коты в СтамбулеУсатые-полосатые наступают. Жизнь котов на улицах Стамбула18:05 08.02.2018
    Всемирно известный карнавал в Рио-де-Жанейро впервые в истории откроет женщина-трансгендер Камилла КарвальоКарнавал в Рио впервые в истории откроет женщина-трансгендер17:30 08.02.2018
    Обыски в редакции ВестейЛюди в масках и разбитые стекла. Обыски в редакции "Вестей"15:42 08.02.2018
    Снос торговых точек в переходе на Майдане НезалежностиПоследние дни МАФов. В переходе на Майдане готовятся снести киоски13:55 08.02.2018
    Автошоу Auto Expo-2018 в ИндииКонцепт-кары будущего. В Индии стартовало автошоу Auto Expo-201813:00 08.02.2018
    Все фотоленты
    Во время эстафеты Олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

    В южнокорейском Пхёнчхане прошла эстафета Олимпийского огня.

    В ней среди прочих принял участие главный олимпиец Украины Сергей Бубка, сообщает пресс-служба НОК Украины.

    "Каждый раз с гордостью и особым воодушевлением несу олимпийский огонь – символ мира, единства, дружбы и взаимоуважения. Всю свою жизнь я посвятил спорту и этот момент, когда держишь в руках олимпийский факел, является особенным и неповторимым", — прокомментировал свое участие в эстафете Сергей Бубка.

    Смотрите также: Из Украины и на бал. Как чета Порошенко "зажгла" в Венской опере

    Ссылки по теме:
    Теги: