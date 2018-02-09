Удивительное шоу. Зимние Олимпийские игры объявлены открытыми

КИЕВ, 9 фев – РИА Новости Украина. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил в пятницу, 9 февраля, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане открытыми.

В пятницу проходит церемония открытия Игр. В соревнованиях, которые продлятся до 25 февраля, примут участие спортсмены из 92 стран.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр

РИА Новости | Перейти в фотобанк Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр

В этом году в Олимпиаде будут участвовать спортсмены из Северной Кореи.

Российским спортсменам разрешено выступить на Играх в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR) и под олимпийским флагом.

От Украины в Олимпиаде участвуют 33 спортсмена.