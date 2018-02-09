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    В мире

    Удивительное шоу. Зимние Олимпийские игры объявлены открытыми

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    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (150)

    (обновлено: )174
    От Украины в Олимпиаде участвуют 33 спортсмена. В этом году также в соревнованиях будут участвовать спортсмены из Северной Кореи.
    Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев – РИА Новости Украина. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил в пятницу, 9 февраля, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане открытыми.

    В пятницу проходит церемония открытия Игр. В соревнованиях, которые продлятся до 25 февраля, примут участие спортсмены из 92 стран.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр

    В этом году в Олимпиаде будут участвовать спортсмены из Северной Кореи.

    Российским спортсменам разрешено выступить на Играх в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR) и под олимпийским флагом.

    От Украины в Олимпиаде участвуют 33 спортсмена.

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