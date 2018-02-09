Зимняя Олимпиада 2018: Samsung уже оскандалился

РИА Новости Украина

Организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане из-за санкций Совета безопасности ООН не будут дарить иранским спортсменам смартфоны Samsung, сообщило корейское информагентство "Ренхап".

Корейская компания является всемирным партнером Международного олимпийского комитета (МОК). Samsung Electronics на спонсорской основе передала организаторам около 4 тысяч смартфонов Galaxy Note 8 из специальной коллекции Olympic Edition в качестве подарка для участников игр. На Играх в Пхенчхане компания подарит всем спортсменам и сотрудникам МОК смартфоны Note 8 Olympic Edition с предустановленными на экран "обоями" в олимпийской тематике и приложением с дополнительной информацией об Олимпиаде.

Данное заявление вызвало шквал недовольства со стороны Ирана. Так, глава Национального Олимпийского Комитета Ирана Сейед Реза Салехи Амири (Seyyed Reza Salehi Amiri), комментируя эту акцию со стороны МОК, отметил: "Мы никогда не промолчим в ответ на оскорбления и унижения нашей чести и национального достоинства. В ответ мы примем соответствующие меры".

Из пяти предложенных мер, МИД ИРИ уже осуществил несколько — выразило протест послу Южной Кореи в Тегеране, в МИД Ирана был вызван посол Южной Кореи в Тегеране Ким Сын Хо.

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В активной фазе выполнения находятся другие предложенные главой НОК ИРИ меры: "Подготовка официального протеста Международному олимпийскому комитету, который политизирует спортивную сферу, нарушая Устав Национального олимпийского комитета; подготовка переговоров с Министром спорта по координации с властями для принятия карательных мер против Samsung; активная координация с отечественными СМИ и запуск социальной кампании против оскорбительного поведения Samsung", — отметил Амири.

Мостафа Шоуги (Mostafa Shoughi), спортивный комментатор и руководитель спортивной дирекции иранской газеты "Хамшахри" (Hamshahri) сказал Sputnik, что иранский народ ни при каких условиях и ни в каких формах не потерпит унижения своей национальной идентичности и чести. Подобный шаг может привести к масштабной кампании по бойкотированию продукции Samsung:

"Во-первых, данная акция со стороны Samsung – не просто глупейший поступок, но и грубое нарушение Устава НОК. Организаторы олимпийских игр через компанию-спонсора Олимпиады прибегли к настоящей дискриминации, лишив наших спортсменов символического подарка, пусть и дорогого. Но у иранцев не стоит вопрос о неполучении какого-то дорогого смартфона или просто потребительского товара. Ведь этим поступком, лишением подарков, организаторы унизили национальную идентичность, честь и гордость страны. Этот поступок демонстрирует полное невежество организаторов Олимпиады.

Если вспомним, после подписания ядерного соглашения и начала реализации СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) было решено огромное количество проблем во взаимоотношениях Ирана с рядом стран. Наблюдается наращивание торгового оборота и финансового притока в Иран из многих стран, в том числе из Южной Кореи, которая покупает у нас нефть.

Это говорит о том, что помимо политизации спорта, организаторы Олимпиады очень далеки от тех реалий, которые происходят в регионе на политической арене и в сфере экономики. Они создали этот лишенный здравого смысла прецедент лишь в угоду США и Западу. При этом важно подчеркнуть, что Иран – крупный рынок продукции Samsung. Поэтому этот психологический удар может обернуться против компании и ударить по ее прибыли. Если бы у них были грамотные и компетентные экономические советники, то вряд ли бы они прибегли к такой глупой акции. Кроме того, сейчас даже наш министр иностранных дел поставил жесткий дипломатический ультиматум, символизирующий позицию иранского народа. Если компания не принесет извинения, то глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф откажется от использования телефона Samsung. А это, в свою, очередь, может стать масштабной кампанией по бойкотированию продукции Samsung, так как иранский народ ни при каких условиях и ни в каких формах не потерпит унижения своей национальной идентичности и чести".

И действительно, данный демонстративный международный демарш в адрес иранских олимпийцев со стороны организаторов Олимпиады задел за живое и самих иранских спортсменов. Иранская спортсменка Самане Бейрами Бахар (Samaneh Beirami Bahar), которая недавно рассказывала Sputnik о своих ожиданиях от Олимпиады, на сей раз даже отказалась комментировать действия компании Samsung и организаторов олимпийских игр.