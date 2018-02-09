Опубликовано расписание состязаний украинских спортсменов на Олимпиаде

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Украинские спортсмены выступят в девяти видах спорта на Зимних Олимпийских играх, которые официально начались в южнокорейском Пхёнчхане.

Состязания в некоторых видах спорта начались еще до церемонии открытия Игр, и в них уже приняли участие украинские атлеты.

В ночь на пятницу фристайлистка Татьяна Петрова выступила в первой квалификации в дисциплине "могул". По итогам соревнования украинка в финал не вышла, однако у нее есть шанс сделать это в следующем квалификационном раунде.

Расписание соревнований, в которых в течение двух недель примут участие украинские олимпийцы.

10 февраля

09:15. Лыжные гонки: скиатлон, 7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.

12:10. Санный спорт: мужчины на одноместных санях, заезд 1 — Антон Дукач, Андрей Мандзий.

13:15. Биатлон: спринт 7,5 км, женщины — Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко.

13:55. Санный спорт: мужчины на одноместных санях, заезд 2 — Антон Дукач, Андрей Мандзий.

11 февраля

04:00. Горнолыжный спорт: скоростной спуск, мужчины — Иван Ковбаснюк.

08:15. Лыжные гонки: скиатлон, 15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.

12:30. Фристайл: женщины, могул, квалификация 2 — Татьяна Петрова.

13:00. Санный спорт: мужчины на одноместных санях, заезд 3 — Антон Дукач, Андрей Мандзий.

13:15. Биатлон: спринт 10 км, мужчины — Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Артем Тищенко.

13:55. Санный спорт: мужчины на одноместных санях, заезд 4 — Антон Дукач, Андрей Мандзий.

14:00. Фристайл: женщины, могул, финал 1 — Татьяна Петрова.

14:35. Фристайл: женщины, могул, финал 2 — Татьяна Петрова.

15:10. Фристайл: женщины, могул, финал 3 — Татьяна Петрова.

12 февраля

03:15. Горнолыжный спорт: гигантский слалом, женщины, 1-й заезд — Ольга Кныш.

06:45. Горнолыжный спорт: гигантский слалом, женщины, 2-й заезд — Ольга Кныш.

12:10. Биатлон: гонка преследования, женщины — Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко.

12:50. Санный спорт: женщины на одноместных санях, заезд 1 — Елена Стецкив, Елена Шхумова.

14:00. Биатлон: гонка преследования, мужчины — Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Артем Тищенко.

14:15. Санный спорт: женщины на одноместных санях, заезд 2 — Елена Стецкив, Елена Шхумова.

13 февраля

04:30. Горнолыжный спорт: комбинация, скоростной спуск, мужчины — Иван Ковбаснюк.

08:00. Горнолыжный спорт: супер-комбинация, слалом, мужчины — Иван Ковбаснюк.

Лыжные гонки:

10:30. Спринт классическим стилем, квалификация, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.

11:05. Спринт классическим стилем, квалификация, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.

13:00. Спринт классическим стилем, четвертьфиналы, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.

13:25. Спринт классическим стилем, четвертьфиналы, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.

13:55. Спринт классическим стилем, полуфиналы, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.

14:05. Спринт классическим стилем, полуфиналы, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.

14:25. Спринт классическим стилем, финал, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.

14:34. Спринт классическим стилем, финал, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.

Санный спорт:

12:30. Женщины на одноместных санях, заезд 3 — Елена Стецкив, Елена Шхумова.

14:15. Женщины на одноместных санях, заезд 4 — Елена Стецкив, Елена Шхумова.

14 февраля

03:15. Горнолыжный спорт: слалом, женщины, 1-й заезд — Ольга Кныш.

06:45. Горнолыжный спорт: слалом, женщины, 2-й заезд — Ольга Кныш.

08:00. Лыжное двоеборье: нормальный трамплин — Виктор Пасичнык.

10:45. Лыжное двоеборье: гонка на 10 км — Виктор Пасичнык.

13:05. Биатлон: индивидуальная гонка 15 км, женщины — Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко.

13:20. Санный спорт: мужчины, двойки, заезд 1 — Александр Оболончик/Роман Захаркив.

14:40. Санный спорт: мужчины, двойки, заезд 2 — Александр Оболончик/Роман Захаркив.

15 февраля

03:00. Скелетон: мужчины, заезд 1 — Владислав Гераскевич.

04:00. Горнолыжный спорт: супер-гигант, мужчины — Иван Ковбаснюк.

04:20. Скелетон: мужчины, заезд 2 — Владислав Гераскевич.

08:30. Лыжные гонки: 10 км вольным стилем, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.

13:00. Биатлон: индивидуальная гонка 20 км, мужчины — Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Артем Тищенко.

13:00. Фристайл: женщины, акробатика, квалификация 1 — Ольга Полюк.

13:45. Фристайл: женщины, акробатика, квалификация 2 — Ольга Полюк.

14:30. Санный спорт: смешанная эстафета — Антон Дукач, Александр Оболончик/Роман Захаркив, Елена Стецкив.

16 февраля

02:30. Скелетон: мужчины, заезд 3 — Владислав Гераскевич.

03:00. Фигурное катание: мужчины, короткая программа — Ярослав Паниот.

03:45. Скелетон: мужчины, заезд 4 — Владислав Гераскевич.

08:00. Лыжные гонки: 15 км вольным стилем, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.

Фристайл:

13:00. Женщины, акробатика, финал 1 — Ольга Полюк.

13:29. Женщины, акробатика, финал 2 — Ольга Полюк.

13:52. Женщины, акробатика, финал 3 — Ольга Полюк.

17 февраля

03:00. Фигурное катание: мужчины, произвольная программа — Ярослав Паниот.

11:30. Лыжные гонки: эстафета 4х5 км, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.

13:00. Фристайл: мужчины, акробатика, квалификация 1 — Александр Абраменко.

13:15. Биатлон: масс-старт 12,5 км, женщины — Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко.

13:45. Фристайл: мужчины, акробатика, квалификация 2 — Александр Абраменко.

18 февраля

03:15. Горнолыжный спорт: гигантский слалом, мужчины, 1-й заезд — Иван Ковбаснюк.

05:45. Горнолыжный спорт: гигантский слалом, мужчины, 2-й заезд — Иван Ковбаснюк.

13:00. Фристайл: мужчины, акробатика, финал 1 — Александр Абраменко.

13:15. Биатлон: масс-старт 15 км, мужчины — Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Артем Тищенко.

13:29. Фристайл: мужчины, акробатика, финал 2 — Александр Абраменко.

13:52. Фристайл: мужчины, акробатика, финал 3 — Александр Абраменко.

19 февраля

03:00. Фигурное катание: танцы, короткая программа — Александра Назарова/Максим Никитин.

20 февраля

03:00. Фигурное катание: танцы, произвольная программа — Александра Назарова/Максим Никитин.

12:00. Лыжное двоеборье: большой трамплин — Виктор Пасичнык.

13:15. Биатлон: смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины — сборная Украины.

14:45. Лыжное двоеборье: гонка на 10 км — Виктор Пасичнык.

21 февраля

03:00. Фигурное катание: женщины, короткая программа — Анна Хныченкова.

Лыжные гонки:

10:00. Командный спринт вольным стилем, полуфиналы, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.

10:44. Командный спринт вольным стилем, полуфиналы, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.

12:00. Командный спринт вольным стилем, финал, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.

12:30. Командный спринт вольным стилем, финал, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.

22 февраля

03:15. Горнолыжный спорт: слалом, мужчины, 1-й заезд — Иван Ковбаснюк.

05:00. Сноуборд: женщины, параллельный гигантский слалом, квалификация — Аннамари Данча.

06:45. Горнолыжный спорт: слалом, мужчины, 2-й заезд — Иван Ковбаснюк.

12:15. Биатлон: эстафета 4х6 км, женщины — сборная Украины.

23 февраля

03:00. Фигурное катание: женщины, произвольная программа — Анна Хныченкова.

13:15. Биатлон: эстафета 4х7,5 км, мужчины — сборная Украины.

24 февраля

Сноуборд:

05:00. Женщины, параллельный гигантский слалом, 1/8 финала — Аннамари Данча

05:30. Женщины, параллельный гигантский слалом, 1/4 финала — Аннамари Данча

05:48. Женщины, параллельный гигантский слалом, 1/2 финала — Аннамари Данча

05:58. Женщины, параллельный гигантский слалом, малый финал — Аннамари Данча

06:00. Женщины, параллельный гигантский слалом, финал — Аннамари Данча.

Лыжные гонки:

07:00. Масс-старт свободным стилем 50 км, мужчины — Алексей Красовский.

25 февраля

08:15. Лыжные гонки: масс-старт классическим стилем 30 км, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.

Ранее Пхенчхане прошла эстафета Олимпийского огня. В ней среди прочих принял участие главный олимпиец Украины Сергей Бубка.