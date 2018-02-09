Опубликовано расписание состязаний украинских спортсменов на Олимпиаде

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Украинские спортсмены выступят в девяти видах спорта на Зимних Олимпийских играх, которые официально начались в южнокорейском Пхёнчхане.
Состязания в некоторых видах спорта начались еще до церемонии открытия Игр, и в них уже приняли участие украинские атлеты.
В ночь на пятницу фристайлистка Татьяна Петрова выступила в первой квалификации в дисциплине "могул". По итогам соревнования украинка в финал не вышла, однако у нее есть шанс сделать это в следующем квалификационном раунде.
Расписание соревнований, в которых в течение двух недель примут участие украинские олимпийцы.
10 февраля
09:15. Лыжные гонки: скиатлон, 7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.
12:10. Санный спорт: мужчины на одноместных санях, заезд 1 — Антон Дукач, Андрей Мандзий.
13:15. Биатлон: спринт 7,5 км, женщины — Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко.
13:55. Санный спорт: мужчины на одноместных санях, заезд 2 — Антон Дукач, Андрей Мандзий.
11 февраля
04:00. Горнолыжный спорт: скоростной спуск, мужчины — Иван Ковбаснюк.
08:15. Лыжные гонки: скиатлон, 15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.
12:30. Фристайл: женщины, могул, квалификация 2 — Татьяна Петрова.
13:00. Санный спорт: мужчины на одноместных санях, заезд 3 — Антон Дукач, Андрей Мандзий.
13:15. Биатлон: спринт 10 км, мужчины — Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Артем Тищенко.
13:55. Санный спорт: мужчины на одноместных санях, заезд 4 — Антон Дукач, Андрей Мандзий.
14:00. Фристайл: женщины, могул, финал 1 — Татьяна Петрова.
14:35. Фристайл: женщины, могул, финал 2 — Татьяна Петрова.
15:10. Фристайл: женщины, могул, финал 3 — Татьяна Петрова.
12 февраля
03:15. Горнолыжный спорт: гигантский слалом, женщины, 1-й заезд — Ольга Кныш.
06:45. Горнолыжный спорт: гигантский слалом, женщины, 2-й заезд — Ольга Кныш.
12:10. Биатлон: гонка преследования, женщины — Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко.
12:50. Санный спорт: женщины на одноместных санях, заезд 1 — Елена Стецкив, Елена Шхумова.
14:00. Биатлон: гонка преследования, мужчины — Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Артем Тищенко.
14:15. Санный спорт: женщины на одноместных санях, заезд 2 — Елена Стецкив, Елена Шхумова.
13 февраля
04:30. Горнолыжный спорт: комбинация, скоростной спуск, мужчины — Иван Ковбаснюк.
08:00. Горнолыжный спорт: супер-комбинация, слалом, мужчины — Иван Ковбаснюк.
Лыжные гонки:
10:30. Спринт классическим стилем, квалификация, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.
11:05. Спринт классическим стилем, квалификация, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.
13:00. Спринт классическим стилем, четвертьфиналы, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.
13:25. Спринт классическим стилем, четвертьфиналы, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.
13:55. Спринт классическим стилем, полуфиналы, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.
14:05. Спринт классическим стилем, полуфиналы, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.
14:25. Спринт классическим стилем, финал, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.
14:34. Спринт классическим стилем, финал, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.
Санный спорт:
12:30. Женщины на одноместных санях, заезд 3 — Елена Стецкив, Елена Шхумова.
14:15. Женщины на одноместных санях, заезд 4 — Елена Стецкив, Елена Шхумова.
14 февраля
03:15. Горнолыжный спорт: слалом, женщины, 1-й заезд — Ольга Кныш.
06:45. Горнолыжный спорт: слалом, женщины, 2-й заезд — Ольга Кныш.
08:00. Лыжное двоеборье: нормальный трамплин — Виктор Пасичнык.
10:45. Лыжное двоеборье: гонка на 10 км — Виктор Пасичнык.
13:05. Биатлон: индивидуальная гонка 15 км, женщины — Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко.
13:20. Санный спорт: мужчины, двойки, заезд 1 — Александр Оболончик/Роман Захаркив.
14:40. Санный спорт: мужчины, двойки, заезд 2 — Александр Оболончик/Роман Захаркив.
15 февраля
03:00. Скелетон: мужчины, заезд 1 — Владислав Гераскевич.
04:00. Горнолыжный спорт: супер-гигант, мужчины — Иван Ковбаснюк.
04:20. Скелетон: мужчины, заезд 2 — Владислав Гераскевич.
08:30. Лыжные гонки: 10 км вольным стилем, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.
13:00. Биатлон: индивидуальная гонка 20 км, мужчины — Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Артем Тищенко.
13:00. Фристайл: женщины, акробатика, квалификация 1 — Ольга Полюк.
13:45. Фристайл: женщины, акробатика, квалификация 2 — Ольга Полюк.
14:30. Санный спорт: смешанная эстафета — Антон Дукач, Александр Оболончик/Роман Захаркив, Елена Стецкив.
16 февраля
02:30. Скелетон: мужчины, заезд 3 — Владислав Гераскевич.
03:00. Фигурное катание: мужчины, короткая программа — Ярослав Паниот.
03:45. Скелетон: мужчины, заезд 4 — Владислав Гераскевич.
08:00. Лыжные гонки: 15 км вольным стилем, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.
Фристайл:
13:00. Женщины, акробатика, финал 1 — Ольга Полюк.
13:29. Женщины, акробатика, финал 2 — Ольга Полюк.
13:52. Женщины, акробатика, финал 3 — Ольга Полюк.
17 февраля
03:00. Фигурное катание: мужчины, произвольная программа — Ярослав Паниот.
11:30. Лыжные гонки: эстафета 4х5 км, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.
13:00. Фристайл: мужчины, акробатика, квалификация 1 — Александр Абраменко.
13:15. Биатлон: масс-старт 12,5 км, женщины — Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко.
13:45. Фристайл: мужчины, акробатика, квалификация 2 — Александр Абраменко.
18 февраля
03:15. Горнолыжный спорт: гигантский слалом, мужчины, 1-й заезд — Иван Ковбаснюк.
05:45. Горнолыжный спорт: гигантский слалом, мужчины, 2-й заезд — Иван Ковбаснюк.
13:00. Фристайл: мужчины, акробатика, финал 1 — Александр Абраменко.
13:15. Биатлон: масс-старт 15 км, мужчины — Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Артем Тищенко.
13:29. Фристайл: мужчины, акробатика, финал 2 — Александр Абраменко.
13:52. Фристайл: мужчины, акробатика, финал 3 — Александр Абраменко.
19 февраля
03:00. Фигурное катание: танцы, короткая программа — Александра Назарова/Максим Никитин.
20 февраля
03:00. Фигурное катание: танцы, произвольная программа — Александра Назарова/Максим Никитин.
12:00. Лыжное двоеборье: большой трамплин — Виктор Пасичнык.
13:15. Биатлон: смешанная эстафета, 2х6 км женщины + 2х7,5 км мужчины — сборная Украины.
14:45. Лыжное двоеборье: гонка на 10 км — Виктор Пасичнык.
21 февраля
03:00. Фигурное катание: женщины, короткая программа — Анна Хныченкова.
Лыжные гонки:
10:00. Командный спринт вольным стилем, полуфиналы, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.
10:44. Командный спринт вольным стилем, полуфиналы, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.
12:00. Командный спринт вольным стилем, финал, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.
12:30. Командный спринт вольным стилем, финал, мужчины — Алексей Красовский, Андрей Орлик.
22 февраля
03:15. Горнолыжный спорт: слалом, мужчины, 1-й заезд — Иван Ковбаснюк.
05:00. Сноуборд: женщины, параллельный гигантский слалом, квалификация — Аннамари Данча.
06:45. Горнолыжный спорт: слалом, мужчины, 2-й заезд — Иван Ковбаснюк.
12:15. Биатлон: эстафета 4х6 км, женщины — сборная Украины.
23 февраля
03:00. Фигурное катание: женщины, произвольная программа — Анна Хныченкова.
13:15. Биатлон: эстафета 4х7,5 км, мужчины — сборная Украины.
24 февраля
Сноуборд:
05:00. Женщины, параллельный гигантский слалом, 1/8 финала — Аннамари Данча
05:30. Женщины, параллельный гигантский слалом, 1/4 финала — Аннамари Данча
05:48. Женщины, параллельный гигантский слалом, 1/2 финала — Аннамари Данча
05:58. Женщины, параллельный гигантский слалом, малый финал — Аннамари Данча
06:00. Женщины, параллельный гигантский слалом, финал — Аннамари Данча.
Лыжные гонки:
07:00. Масс-старт свободным стилем 50 км, мужчины — Алексей Красовский.
25 февраля
08:15. Лыжные гонки: масс-старт классическим стилем 30 км, женщины — Марина Анцибор, Татьяна Антипенко.
Ранее Пхенчхане прошла эстафета Олимпийского огня. В ней среди прочих принял участие главный олимпиец Украины Сергей Бубка.