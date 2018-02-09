Сборная Украины торжественно прошла на открытии Игр-2018

"Болеем вместе за нашу сборную, которая представляет Украину на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане", — подписал видео президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Украинский Национальный олимпийский комитет получил 32 лицензии на выступление. Украинцы будут выступать в биатлоне, санном спорте, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, сноубординге и впервые в скелетоне. Украинским олимпийцам обещано 125 тысяч долларов премиальных за золотую медаль, 80 тысяч долларов — за второе место и 55 тысяч долларов за бронзу.