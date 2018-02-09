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    Сборная Украины торжественно прошла на открытии Игр-2018

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    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (149)

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    Делегация сборной Украины прошла олимпийским стадионом на открытии Олимпийских Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Знаменосцем команды стала капитан женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная.
    Сборная Украины торжественно прошла на открытии Игр-2018. Видео
    Петр Порошенко/Facebook

    "Болеем вместе за нашу сборную, которая представляет Украину на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане", — подписал видео президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

    Украинский Национальный олимпийский комитет получил 32 лицензии на выступление. Украинцы будут выступать в биатлоне, санном спорте, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, сноубординге и впервые в скелетоне. Украинским олимпийцам обещано 125 тысяч долларов премиальных за золотую медаль, 80 тысяч долларов — за второе место и 55 тысяч долларов за бронзу. 

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