Олимпиада-2018. Сборная Украины показала себя на открытии

Участники и почетные гости Олимпийских Игр — 2018 стали свидетелями захватывающего и яркого действа с элементами восточной культуры, которые соединили историю и традиции, технологичность и экологичность Южной Кореи, сообщает НОК Украины.

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Во главе украинской колонны с флагом государства прошла олимпийская чемпионка, капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная. За ней следовали президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, шеф миссии украинской олимпийской сборной на Играх-2018 Анна Сорокина и олимпийцы.