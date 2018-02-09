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    Олимпиада-2018. Сборная Украины показала себя на открытии

    Тема:

    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (21)

    (обновлено: )46307
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018.
    facebook.com/olympicua
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Stefano Rellandini
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    REUTERS Stefano Rellandini
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    facebook.com/olympicua
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    facebook.com/olympicua
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    facebook.com/olympicua
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    facebook.com/olympicua
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018
    vesti-ukr.com

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    Шествие сборной Украины на открытии Олимпийских Игр-2018.

    Участники и почетные гости Олимпийских Игр — 2018 стали свидетелями захватывающего и яркого действа с элементами восточной культуры, которые соединили историю и традиции, технологичность и экологичность Южной Кореи, сообщает НОК Украины.

    Смотрите также: Открытие Олимпиады: двойники Трампа с Ким Чен Ыном и доисторический дракон

    Во главе украинской колонны с флагом государства прошла олимпийская чемпионка, капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная. За ней следовали президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, шеф миссии украинской олимпийской сборной на Играх-2018 Анна Сорокина и олимпийцы.

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