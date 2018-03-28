В Раде потребовали официально вывешивать флаг ОУН-УПА на праздники

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Группа депутатов Верховной Рады предлагает официально вывешивать красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) на зданиях государственных оранов власти — соответствующий законопроект зарегистрирован в среду на официальном сайте парламента.

"Он был одним из символов революции достоинства. И поэтому мы предлагаем на государственном уровне утвердить его применения. Это уже сделал ряд местных, в частности областных советов по всей Украине. Настал черед высшего законодательного органа государства", — пояснил один из авторов документа, депутат от националистической партии "Свобода" Андрей Ильенко.

Проект закона предусматривает размещение красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на зданиях государственных органов Украины в дни государственных праздников.

Документ предусматривает, что флаг ОУН-УПА будет вывешиваться на зданиях государственных органов Украины, как центральных, так и местных, а также на зданиях органов местного самоуправления в следующие дни: 22 января (День независимости и соборности Украины), 20 февраля (День героев небесной сотни), 14 марта (День украинского добровольца), 21 мая (День памяти жертв политических репрессий), 23 мая (День героев), 28 июня (День Конституции Украины), 24 августа (День независимости Украины), 14 октября (День создания Украинской повстанческой армии), 6 декабря (День вооруженных сил Украины).

Кроме того, местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней, в которые устанавливается или поднимается красно-черный флаг.

Ранее Киевский, Львовский, Ивано-Франковский и Житомирский горсоветы разрешили использовать в дни памятных дат вместе с государственным флагом Украины красно-черный флаг ОУН-УПА. По данным пресс-службы, депутаты приняли проект решения "Об использовании флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории Хмельницкой области".