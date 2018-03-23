Спецкор: пикет у Львовского горсовета - это поддержка националистов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Представители сразу нескольких националистических партий пикетируют Львовский городской совет, где в четверг, 22 марта, происходит сессия. Партийные активисты хотят, чтобы депутаты Львова проголосовали постановление, согласно которому в памятные дни на Ратуше, Высоком Замке, зданиях коммунальных учреждений и районных администраций рядом с сине-желтым вывешивали бы также и красно-черный флаг.

Подробнее о том, что происходит у львовской Ратуши, рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы со Львова Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скільки протестувальників вийшло до Ратуші?

— Сьогодні представники кількох націоналістичних організацій, зокрема "Правого сектору", "Свободи" та "Національного корпусу" пікетували міську раду, загалом участь в цій акції взяли близько 50 людей, представників цих національних організацій у Львові. Вони прийшли пікетувати міську раду, аби депутати проголосували за ухвалу стосовно вивішення на державних та адміністративних установах у Львові червоно-чорного стягу поряд з державним прапором. Як ми знаємо, кілька тижнів тому депутати під час сесії у Львові не проголосували за таку ухвалу, це дуже обурило патріотів України і загалом націоналістичні організації у Львові. Тому націоналісти ще кілька днів тому організували в місті прес-конференцію, де попередили про те, що сьогодні, 22 березня, вони будуть пікетувати місцеву раду і вимагати від депутатів, аби відповідна ухвала була проголосована. А протилежному випадку націоналісти обіцяли прийти в сесійну залу та вже пояснити депутатам особисто, чому вони хочуть, аби ця ухвала була проголосована, і змусити міських обранців підтримати цю ухвалу, аби вони виконали вимоги активістів.

Скриншот с Youtube Голосование на сессии Львовского горсовета по использованию красно-черного флага

В який спосіб?

— Власне, на таке пряме запитання, яким чином вони будуть змушувати депутатів проголосувати, вони уникали прямої відповіді, сказали що будуть застосовувати будь-які методи, аби переконати депутатів. І навіть, можливо, якщо б дійшло до силового способу, то застосували би і такий, але прямої відповіді представники націоналістичних організацій не надавали.

Чи не агресивно поводяться учасники пікету?

— Пікет абсолютно неагресивний, мирна акція, відбувалися виступи керівників націоналістичних організацій. Вони виступали перед своїми побратимами, скаржилися на депутатів, які не проголосували за ухвалу про червоно-чорний прапор кілька тижнів тому. Також напроти входу в міську Ратушу вони вивісили великий червоно-чорний прапор і в такому мирному руслі відбувалася ця акція, ніяких конфліктів ні з поліцією, ні з депутатами не відбувалося.

УНН Пикет у Львовского горсовета

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Правоохоронці працюють в посиленому режимі?

— Насправді, я не помітив, щоб посилено охороняли міську раду. Я нарахував близько 10-15 правоохоронців, які стояли з боку і мовчки спостерігали за акцією протесту, не втручалися в мирний перебіг цих подій, просто стояли і дивилися на учасників акції протесту.

Що кажуть городяни, чи дійсно львів’янам важливо вивішувати саме два прапори?

— Львів'яни вже так звикли до того, що час від часу в центрі Львова відбуваються якісь подібні акції. Загалом сьогоднішня акція, її учасники не перешкоджали руху громадського транспорту, на площі Ринок курсують трамваї в звичайному режимі, не перекривали рух. Тому львів'яни, які в цей час прямували на роботу чи у справах, не скаржилися на дії націоналістів. Стосовно рішення щодо червоно-чорного прапора, більшість городян у Львові патріотично налаштовані і для них червоно-чорний прапор несе особливу цінність, тому вони підтримували дії активістів. Я чув кілька розмов між пересічними львів'янами, які зазначали, що влада не хоче дослухатися до активістів, і на думку львів'ян, робить неправильно, тому що червоно-чорний стяг повинен бути погоджений на офіційному рівні і його мають використовувати поруч з державним прапором України. Він має бути більш регіональним прапором, пам'яттю про людей, які воювали за Україну, виборювали її свободу. Тим більше, що зараз триває війна на сході України і там червоно-чорний прапор дуже поширений серед українських військових. Тому саме для підняття такого патріотичного духу і треба підкреслювати, що Львів дійсно є патріотичним містом, львів'яни саме на це звертали увагу і казали, що власне це потрібний крок.

Що кажуть місцеві депутати?

— Депутати, які прямували на засідання і проходили повз учасників акції, не зупинялися, не розмовляли з активістами, а просто мовчки або групами в кілька депутатів заходили в міську раду і прямували на пленарне засідання. Стосовно підтримки, можу сказати, що кілька хвилин тому міська рада таки проголосувала за цю ухвалу. «За» проголосувало 59 міських обранців, тому можна говорити, що вимога активістів була задоволена.

Скриншот с Youtube Сессия Львовского горсовета

Ранее политический консультант Андрей Вальчишин отметил, что в Украине политика стала выше национальной идеи.

А политический эксперт Валентин Гладких подчеркнул, что перспективы националистов прийти к власти тяготеют к нулю.