Cоветник министра внутренних дел Илья Кива сообщил, что по факту найденного на базе "Аскера" оружия возбуждено уголовное дело. Ранее Рефат Чубаров заявил, что "некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям" в конфликте в Чонгаре.
На границе с Крымом произошел конфликт между ВСУ и крымскотатарским батальоном, который оброс уже множеством версий. Стороны винят друг друга в нападении. Тем временем в Госпогранслужбе Украины заявили, что конфликт вне их компетенции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".