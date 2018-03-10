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    Чонгар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Гранатомет в Чонгаре Херсонской области
    Мужчина средь бела дня разгуливал по Чонгару с гранатометом
    14:35 01.12.2017
    197Днепр, Львов: взрывные события
    Мужчина, одетый в военную форму, ходил по населенному пункту с гранатометом РПГ-22. В Госпогранслужбе сообщили, что он был задержан и имел явные признаки алкогольного опьянения.
    На Чонгаре застряли сотни автомобилей
    На "Чонгаре" застряли сотни автомобилей
    19:37 03.06.2017
    490Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Как сообщается, задержки связаны с тем, что российская сторона проводит реконструкцию контрольного поста. Через админграницу с Крымом пропускают не более пяти автомобилей в час.
    Флаг крымских татар
    На Чонгаре прошла акция крымских татар - Госпогранслужба
    09:15 27.02.2017
    346
    По словам помощника председателя ГПС, в настоящее время ситуация на КПП контролируема. За минувшие сутки "Чонгар" пересекли почти 6 тысяч человек и 970 транспортных средств.
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    Инцидент в Чонгаре: у "Аскера" нет юридической принадлежности к ВСУ - Бирюков
    19:13 13.02.2017
    554ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    В эфире радиостанции Голос Столицы пресс-офицер оперативного командования "Юг" Игорь Бирюков рассказал подробности инцидента в Чонгаре.
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Кива показал оружие, изъятое у "Аскера" возле Чонгара 
    16:17 13.02.2017
    1490ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    Cоветник министра внутренних дел Илья Кива сообщил, что по факту найденного на базе "Аскера" оружия возбуждено уголовное дело. Ранее Рефат Чубаров заявил, что "некоторые из числа виновных военнослужащих прибегли к вымышленным версиям" в конфликте в Чонгаре.
    Оружие, изъятое у организации Аскер возле Чонгара
    Что на самом деле произошло на Чонгаре: все версии конфликта
    15:59 13.02.2017
    3177ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    На границе с Крымом произошел конфликт между ВСУ и крымскотатарским батальоном, который оброс уже множеством версий. Стороны винят друг друга в нападении. Тем временем в Госпогранслужбе Украины заявили, что конфликт вне их компетенции.
    Все, что мы где-то сломали, доведем до ума. Извинения комбата за погром в Чонгаре. Видео
    "Все, что мы где-то сломали, доведем до ума". Извинения комбата за погром в Чонгаре 
    13:54 13.02.2017
    1370ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    На канале Османа Соцкого в YouTube появились извинения командира 34-го батальона 57-й бригады за ночные события на базе крымскотатарского батальона в Чонгаре Херсонской области.
    Разборки в Чонгаре. Комментарий председателя Херсонской ОГА. Видео
    Разборки в Чонгаре. Комментарий председателя Херсонской ОГА 
    13:28 13.02.2017
    940ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев сообщил, что нападения на крымскотатарский батальон в Чонгаре не было, а произошла конфликтная ситуация в ходе учений ВСУ.
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    Полиция проводит проверку из-за блокирования дороги вблизи Чонгара
    12:34 13.02.2017
    599ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    В Национальной полиции Украины сообщили, что правоохранителями проводится проверка в Гениченском районе по факту перекрытия автомобильной дороги.
    Рефат Чубаров. Архивное фото
    Чубаров о конфликте в Чонгаре: военные прибегли к вымышленным версиям
    12:09 13.02.2017
    1955ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    По словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа, инцидент в Херсонской области исчерпан. К 11.00 понедельника место базирования "Аскера" покинули военнослужащие и полиция.
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    ГПС: в конфликте на админгранице с Крымом разбираются СБУ и полиция
    11:13 13.02.2017
    699ВСУ vs "Аскер": разборки на границе с Крымом
    По словам Олега Слободяна, конфликт между бойцами ВСУ и вооруженными неизвестными "имел место в определенном отдалении от пункта КПВВ". По его словам, "вопрос не лежит в компетенции ГПСУ".
    Флаг крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана
    Крымские татары подняли флаг своего батальона над Чонгаром
    06:46 19.06.2016
    6074Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам Ленура Ислямова, флаг батальона установлен на пункте пропуска Чонгар вместе с крымскотатарским национальным флагом и государственным флагом Украины.
    Демонтаж бетонных блоков на месте блокады в Чонгаре. Видео
    Чонгар. Демонтаж бетонных блоков на месте блокады Крыма 
    01:59 05.05.2016
    1177Новый год - новая энергоблокада Крыма
    Вблизи пропускного пункта "Чонгар" проведен демонтаж бетонных блоков, которые активисты блокады Крыма установили осенью 2015 года. На кадрах видно, что его проводили люди в камуфляже.
    Бойцы Азова попали в ДТП в Чонгаре
    Машина бойцов "Азова" перевернулась в Чонгаре
    07:45 19.04.2016
    600
    Журналист Роман Бочкала сообщил, что "азовцы" ехали на джипе - машина ушла в кювет и перевернулась. У одного из силовиков подозрение на перелом позвоночника. Пострадавшие госпитализированы.
    Чонгар. Архивное фото
    Пункт пропуска "Чонгар" открыли для проезда авто в Крым
    12:10 30.11.2015
    4191Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно данным Херсонской областной государственной администрации, КПП "Чонгар" возобновил пропуск автомобильного транспорта в понедельник в 10.00.
    Блокада Крыма на Чонгаре. Архивное фото
    На Чонгаре проведут альтернативную "крымской блокаде" акцию
    03:49 28.10.2015
    841Энергоблокада: Крым без электричества
    Как рассказали в областной милиции, "это не протестная акция, люди просто хотят встретиться, таксисты, и пообщаться. Они написали заявление в сельский совет о том, что хотят провести эту акцию".
    Место взрыва у электроопоры в Херсонской области в районе КПП Чонгар
    ГСЧС: на время ремонта опор под Чонгаром подачу электричества отключат
    11:34 20.10.2015
    245
    После подрыва минометных мин у основания опор ЛЭП не упали, однако нуждаются в восстановлении. На данный момент электричество подается, но будет отключено при ремонте.
    Линии электропередач
    На Чонгаре минами подорваны две опоры, подающие электричество в Крым — СМИ
    10:50 20.10.2015
    2576Энергоблокада: Крым без электричества
    Мины для минометов 82-го калибра были закреплены у основания электропор линии Мелитополь-Джанкой. Две мины не сработали и опоры не упали.
    Продовольственная блокада Крыма на Чонгаре. День шестой
    Шестой день блокады Крыма: ситуация на Чонгаре 
    14:21 25.09.2015
    1843Энергоблокада: Крым без электричества
    В Херсонской области продолжается продовольственная блокада Крыма. Ситуация на участке дороги перед пунктом пропуска в Крым "Чонгар" спокойная. Подробнее смотрите в видео.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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