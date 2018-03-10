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    автономии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Референдум в Венето, 22 октября 2017
    Горящая Италия. Референдум в Венето - первый шаг к автономии
    09:25 23.10.2017
    1194Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    В отличие от соседней Ломбардии, согласно региональному закону Венето о референдуме, чтобы он был признан состоявшимся, в голосовании должны принять участие 50% плюс один избиратель. Вопрос о кворуме из технического превращается в политический.
    Референдум об автономии Ломбардии
    Ломбардия поддержала расширение автономии области
    02:49 23.10.2017
    161Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам губернатора итальянской области Ломбардия Роберто Марони, Ломбардия добилась исторического результата, так как впервые применялась система электронного голосования, неприступная для хакерских атак.
    Референдум в Венето, 22 октября 2017
    Жители Венето проголосовали за автономию своей области
    01:47 23.10.2017
    242Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Согласно предварительным данным, в голосовании приняли участие около 60% избирателей области. Поскольку противники автономии не принимали участия в референдуме, очевидно, что большинство жителей Венето высказалось за автономию региона.
    Венето и Ломбардия пытаются добиться большей автономии
    В воскресенье две области в Италии проводят референдумы об автономии
    05:58 22.10.2017
    586Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Голосование в Ломбардии впервые пройдет в электронном виде. В Венето голосование пройдет при помощи традиционных бумажных бюллетеней. Кроме того, в отличие от Ломбардии, на референдуме в Венето установлен порог явки.
    Венето и Ломбардия пытаются добиться большей автономии
    Богатые области Италии плачут о большей автономии
    11:06 11.10.2017
    354Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Вооруженные силы, полиция и социальные службы - единственные структуры, которые должны быть развиты на одинаковом уровне во всех областях, все остальное - дело самой области, считает итальянский эксперт.
    Протесты в Каталонии
    Мадрид и Барселона в мучительных поисках посредника
    17:52 05.10.2017
    376Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Роль посредника в урегулирования острейшего кризиса в Испании, связанного с планами каталонских властей объявить независимость, могут взять на себя католическая церковь или социалисты.
    Ленур Ислямов. Архивное фото
    Крымским татарам нужна автономия в составе Украины - Ислямов
    02:57 21.05.2016
    858Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам руководителя штаба акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов, крымские татары будут выбирать собственного президента и создадут собственное правительство.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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