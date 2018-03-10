В отличие от соседней Ломбардии, согласно региональному закону Венето о референдуме, чтобы он был признан состоявшимся, в голосовании должны принять участие 50% плюс один избиратель. Вопрос о кворуме из технического превращается в политический.
По словам губернатора итальянской области Ломбардия Роберто Марони, Ломбардия добилась исторического результата, так как впервые применялась система электронного голосования, неприступная для хакерских атак.
Согласно предварительным данным, в голосовании приняли участие около 60% избирателей области. Поскольку противники автономии не принимали участия в референдуме, очевидно, что большинство жителей Венето высказалось за автономию региона.
Голосование в Ломбардии впервые пройдет в электронном виде. В Венето голосование пройдет при помощи традиционных бумажных бюллетеней. Кроме того, в отличие от Ломбардии, на референдуме в Венето установлен порог явки.
Вооруженные силы, полиция и социальные службы - единственные структуры, которые должны быть развиты на одинаковом уровне во всех областях, все остальное - дело самой области, считает итальянский эксперт.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".