В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводились впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.
Согласно предварительным данным, в голосовании приняли участие около 60% избирателей области. Поскольку противники автономии не принимали участия в референдуме, очевидно, что большинство жителей Венето высказалось за автономию региона.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".