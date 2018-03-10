наверх
10.03.201816:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ломбардия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Референдум в Венето, 22 октября 2017
    Горящая Италия. Референдум в Венето - первый шаг к автономии
    09:25 23.10.2017
    1194Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    В отличие от соседней Ломбардии, согласно региональному закону Венето о референдуме, чтобы он был признан состоявшимся, в голосовании должны принять участие 50% плюс один избиратель. Вопрос о кворуме из технического превращается в политический.
    Референдум об автономии Ломбардии
    Ломбардия поддержала расширение автономии области
    02:49 23.10.2017
    161Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам губернатора итальянской области Ломбардия Роберто Марони, Ломбардия добилась исторического результата, так как впервые применялась система электронного голосования, неприступная для хакерских атак.
    Марио Балотелли. Архивное фото
    Балотелли перенесет операцию и может вернуться на поле после Рождества
    11:38 11.11.2015
    31
    Ранее футболист итальянского "Милана" пробовал консервативное лечение, но в итоге ему потребуется операция, чтобы залечить травму паха.
    Чудо-гол Мексеса в ворота Интера
    Чудо-гол Мексеса в ворота "Интера" 
    14:23 26.07.2015
    1145
    Игрок "Милана" в товарищеском дерби забил невероятный мяч при розыгрыше углового. Гол Мексеса стал единственным и победным в этой встрече.
    Стрельба в Милане
    Стрельба в здании суда в Милане: место инцидента 
    14:07 09.04.2015
    112
    По данным СМИ, спустя 1,5 часа после инцидента мужчина был задержан в местечке Вимеркате, расположенном примерно в 20 километрах к северу от Милана.
    Стрельба в Милане
    Арестован стрелявший в суде в Милане
    13:50 09.04.2015
    29
    По данным СМИ, спустя 1,5 часа после инцидента мужчина был задержан в местечке Вимеркате, расположенном примерно в 20 километрах к северу от Милана.
    Здание суда в Милане
    Число погибших при стрельбе в Миланском суде возросло до четырех - ТВ
    13:02 09.04.2015
    171
    Обвиняемый в банкротстве открыл огонь в зале суда, где проходили слушания по его делу. Один из погибших - судья. Ранее сообщалось о двух жертвах расстрела.
    Здание суда в Милане, где произошла стрельба
    Два человека погибли в результате стрельбы в Миланском суде
    12:34 09.04.2015
    194
    По информации СМИ, еще один человек получил ранения, стрельбу открыл мужчина, которого обвиняют в банкротстве.
    В Милане противники реформ премьер-министра облили полицейских краской
    В Милане противники реформ премьер-министра облили полицейских краской 
    21:47 12.03.2015
    94
    Протестующие недовольны государственной программой реформирования системы народного образования и высокими бюджетными расходами на проведение Всемирной выставки "Экспо-2015" в Милане.
    Игроки ФК Реал. Архивное фото
    СМИ: "Реал" интересуется 16-летним футболистом "Милана" Мастуром
    12:40 26.01.2015
    82
    Итальянец марокканского происхождения, 16-летний Хашим Мастура привлек мадридский "Реал" дриблингом и силой удара.
    Сильвио Берлускони
    Берлускони просит суд сократить ему наказание по делу о финансовых махинациях
    20:46 07.01.2015
    58
    Как сообщают местные СМИ, решение по запросу Берлускони может быть принято уже на следующей неделе.
    Игрок сборной Испании Фернандо Торрес
    "Атлетико" взял в аренду Фернандо Торреса
    11:03 29.12.2014
    43
    Мадридский "Атлетико" договорился с "Миланом" об аренде Фернандо Торреса. Испанец вернулся в родной клуб, как минимум, на 1,5 года.
    Игрок сборной Испании Фернандо Торрес
    "Челси" объявил о переходе Торреса в "Милан" на постоянной основе
    20:54 27.12.2014
    136
    Торрес, начинавший свою карьеру в "Атлетико", успел провести за "Милан" 10 матчей, забив один гол.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Малочисленная акция за мир в Украине и в Донбассе прошла в Милане
    19:31 06.12.2014
    116Донбасс - зона войны
    Целью этой акции, как отмечают организаторы, является призыв за правду и "честную информацию" о происходящем в Украине.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    "Милан" одержал победу над "Удинезе" в чемпионате Италии по футболу
    05:25 01.12.2014
    58
    В конце матча осталось десять человек: на 62-й минуте был удален защитник "Удинезе" Маурицио Домицци, на 71-й - хавбек хозяев Майкл Эссьен.
    В Милане произошли беспорядки из-за закрытия приютов для бездомных. Видео
    В Милане из-за закрытия приютов для бездомных произошли беспорядки 
    03:45 20.11.2014
    81
    В Милане порядка 150 левых активистов устроили акцию протеста из-за закрытия властями двух приютов для бездомных.
    Чехия - Прага
    Глава МВД Чехии получил посылку с отравляющим веществом
    17:18 19.11.2014
    43
    Глава МВД Чехии получил посылку с веществом, изготовленным на базе цианида. По словам министра, никто из сотрудников ведомства при вскрытии посылки не пострадал.
    Полиция. Архивное фото
    Около 40 человек арестованы в Италии по подозрению в связях с мафией
    09:42 18.11.2014
    62
    По информации местных СМИ, арестованных подозревают в связях с калабрийской преступной организацией "ндрангета".
    Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони
    Берлускони госпитализирован в Милане в связи с обострением болезни глаз
    00:19 17.11.2014
    47
    В воскресенье утром заведующий отделением офтальмологии клиники San Raffaele Франческо Банделло провел обследование глаз Берлускони, после чего было принято решение о госпитализации.
    Премьер-министр Италии Маттео Ренци на саммите форума Азия- Европа в Милане
    Премьер Италии ожидает новой встречи с Путиным в Милане в мае 2015 г
    06:43 15.11.2014
    229
    На встрече с Путиным, которая состоялась в австралийском Брисбене в рамках саммита "двадцатки", премьер Италии отметил, что ожидает встретиться с президентом России на международной выставке ЭКСПО.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги