В отличие от соседней Ломбардии, согласно региональному закону Венето о референдуме, чтобы он был признан состоявшимся, в голосовании должны принять участие 50% плюс один избиратель. Вопрос о кворуме из технического превращается в политический.
По словам губернатора итальянской области Ломбардия Роберто Марони, Ломбардия добилась исторического результата, так как впервые применялась система электронного голосования, неприступная для хакерских атак.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".