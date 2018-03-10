Вооруженные силы, полиция и социальные службы - единственные структуры, которые должны быть развиты на одинаковом уровне во всех областях, все остальное - дело самой области, считает итальянский эксперт.
Желание отделиться от Украины периодически возникает в разных регионах страны. Мотивы как политические, так и экономические, но объединяет одно - возрастающее недовольство политикой центральной власти и экономической ситуацией на местах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".