По слова командующего ВДВ ВСУ Михаила Забродского, "береты и тельняшки цвета неба для десантников всех поколений останутся святыней, символом причастности к славному десантному братству", но уже вскоре десантники современного периода развития ВСУ будут другими.
По информации СМИ, правительственные войска Башара Асада контролируют около 95% территории республики и для финального наступления на позиции исламистов столь масштабной российской поддержки уже не требуется.
По информации представителя сенегальской армии полковника Абду Ндиайе, войска Сенегала вторглись на территорию Гамбии, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу.
По информации начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей с информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей.
Группировка Вооруженных сил РФ в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, заявил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
По словам представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко,8 июля на территорию дачного поселка, расположенного на берегу Третьего озера в районе населенного пункта Счастье, прибыло и разместилось подразделение ВСУ в количестве двух тысяч человек.
По словам генсек НАТО Йенса Столтенберга, поддержка будет оказана или непосредственно для обеспечения усиленного передового присутствия, или же это будет вкладом в силы реагирования НАТО и их компонент - группу повышенной готовности.
Иракские власти заявили о начале операции по освобождению Эль-Фалуджи. Наступление развернулось по нескольким направлениям. Известно, что в осадном положении ИГ использует мирных жителей в качестве "живого щита", укрываясь в жилых районах, школах и больницах.
Согласно коммюнике канцелярии президента Асада, во время телефонного разговора между президентами Путиным и Асадом стороны договорились сократить присутствие ВКС РФ в Сирии, что связано с положением дел на фронте.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".