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    войска

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
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    ВДВ ВСУ на параде в Киеве. Архивное фото
    Украинские десантные войска изменят свое название в ноябре
    06:20 06.11.2017
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    По слова командующего ВДВ ВСУ Михаила Забродского, "береты и тельняшки цвета неба для десантников всех поколений останутся святыней, символом причастности к славному десантному братству", но уже вскоре десантники современного периода развития ВСУ будут другими.
    Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
    СМИ сообщили о возможности сокращения сил России в Сирии
    04:33 30.10.2017
    224Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По информации СМИ, правительственные войска Башара Асада контролируют около 95% территории республики и для финального наступления на позиции исламистов столь масштабной российской поддержки уже не требуется.
    Танки ВСУ
    Минобороны: ситуация в Бессарабии требует срочной переброски подразделений ВСУ
    12:55 21.06.2017
    2160
    По словам министра обороны Степана Полторака, Минобороны планирует усилить военную группировку ВСУ в Бессарабии, потому что там ситуация, требующая присутствия дополнительных подразделений.
    Американский танк Abrams
    Пехотная рота бронетанкового полка США прибывает в Эстонию
    23:51 02.02.2017
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    В Эстонию прибудет рота пехотинцев первого батальона 68-го бронетанкового полка армии США. Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.
    Военные в Гамбии. Архивное фото
    Войска Сенегала вторглись в Гамбию
    21:24 19.01.2017
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    По информации представителя сенегальской армии полковника Абду Ндиайе, войска Сенегала вторглись на территорию Гамбии, чтобы обеспечить передачу власти победившему на президентских выборах в этой стране Адаме Барроу.
    Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ
    Украина проинспектирует военную деятельность РФ в Ростовской области
    01:10 15.01.2017
    526Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По информации начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей с информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей.
    Министр обороны Польши Антони Мачеревич
    Войска США в Польше завершат доминирование РФ в Европе – Минобороны Польши
    23:35 12.01.2017
    601РФ и США: железный занавес
    По словам главы Министерства обороны Польши Антони Мачеревича, российское вето на территории Центральной Европы, в Польше раз и навсегда закончилось.
    Танковая бригада США расквартировывается в Польше. Видео
    Танковая бригада США расквартировывается в Польше 
    21:06 12.01.2017
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    Военнослужащие США прибывают в Польшу с территории Германии в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), бригада пробудет в стране девять месяцев.
    Генштаб РФ выводит авианосец Адмирал Кузнецов из зоны боевых действий. Видео
    Генштаб РФ выводит авианосец "Адмирал Кузнецов" из зоны боевых действий 
    04:10 07.01.2017
    795Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Группировка Вооруженных сил РФ в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, заявил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
    Александр Грушко. Архивное фото
    Активность НАТО ухудшает ситуацию с безопасностью в регионе - Грушко
    22:09 31.10.2016
    215Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    По словам постпреда РФ при альянсе Александра Грушко, совокупность усилий НАТО меняет само содержание военной безопасности в регионах, которые непосредственно примыкают к российским рубежам.
    Наливайченко рассекретил данные о войсках РФ на границе, когда был сбит Boeing. Видео
    Наливайченко рассекретил данные о войсках РФ на границе, когда был сбит Boeing 
    23:34 21.10.2016
    1512Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко раскрыл секретную информацию о количестве войск РФ на границе с Украиной в момент авиакатастрофы малайзийского Boeing.
    Транспортный самолет C-130 Hercules ВВС Италии. Архивное фото
    Италия уже тоже воюет с Россией
    07:12 19.10.2016
    24077РФ и США: железный занавес
    Итальянский военный эксперт Молтени заявил, что Италия много раз утверждала, что стремится поддерживать диалог с Москвой, но на деле все не так - Рим слепо подчиняется НАТО и США.
    Ополчение ЛНР. Архивное фото
    ВСУ подвели 2 тысячи военных к линии соприкосновения - ЛНР
    03:13 11.07.2016
    698Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По словам представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко,8 июля на территорию дачного поселка, расположенного на берегу Третьего озера в районе населенного пункта Счастье, прибыло и разместилось подразделение ВСУ в количестве двух тысяч человек.
    Учения НАТО Anaconda. Архивное фото
    Все страны НАТО поучаствуют в поддержке батальонов в странах Балтии и Польше
    20:51 08.07.2016
    52АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам генсек НАТО Йенса Столтенберга, поддержка будет оказана или непосредственно для обеспечения усиленного передового присутствия, или же это будет вкладом в силы реагирования НАТО и их компонент - группу повышенной готовности.
    Президент США Барак Обама на саммите НАТО в Варшаве
    Обама: США будут играть ведущую роль в присутствии сил НАТО в Польше
    15:53 08.07.2016
    114АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам президента США Барака Обамы, НАТО готовится к усиленному присутствию в Восточной Европе, и США будут играть ведущую роль, если говорить о присутствии сил НАТО в Польше.
    Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен
    В Германии призвали РФ сообщать о передвижениях и численности своих войск
    03:26 26.06.2016
    305АТО: в предчувствии военного положения.
    По словам министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, "было бы разумно, если НАТО и РФ в рамках ОБСЕ открыто сообщали о передвижениях и численности своих войск".
    Боевые действия в иракском городе Эль-Фалуджа. Видео
    Боевые действия в иракском городе Эль-Фалуджа 
    05:56 29.05.2016
    111Доклад Британии о войне в Ираке
    Иракские власти заявили о начале операции по освобождению Эль-Фалуджи. Наступление развернулось по нескольким направлениям. Известно, что в осадном положении ИГ использует мирных жителей в качестве "живого щита", укрываясь в жилых районах, школах и больницах.
    В Украине отметили День пограничника
    В Украине отметили День пограничника 
    04:17 29.05.2016
    820Два года президентства Порошенко
    В субботу в Украине праздновали День пограничника, в этот день глава государства президент Петр Порошенко посетил мобильный пограничный отряд Госпогранслужбы в Киеве.
    Президент США Барак Обама
    Президент США в понедельник объявит об отправке военных в Сирию - СМИ
    01:12 25.04.2016
    233РФ и США: железный занавес
    Ожидается, что о решении отправить в Сирию дополнительный персонал будет объявлено на встрече президента США и лидеров ряда европейских государств в Ганновере.
    Боевые вылеты Дальней авиации ВВС РФ по объектам террористов в Сирии. Архивное фото
    Асад и Путин договорились сократить число войск РФ после общих успехов в Сирии
    21:08 14.03.2016
    721РФ и США: железный занавес
    Согласно коммюнике канцелярии президента Асада, во время телефонного разговора между президентами Путиным и Асадом стороны договорились сократить присутствие ВКС РФ в Сирии, что связано с положением дел на фронте.
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