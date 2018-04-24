Трамп заявил, что хотел бы "уйти из Сирии"

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии.

"Что касается Сирии, я хотел бы уйти, хотел бы привести наших потрясающих бойцов домой", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Посмотрим, что будет происходить, посмотрим, что мы можем сделать… Мы хотим вернуться домой и мы вернемся домой, но мы хотим оставить очень прочный и очень продолжительный след и это важная часть наших обсуждений", — сказал Трамп, подчеркнув, что хочет "вернуться домой", но лишь завершив то, что должно.

Он связал сирийский вопрос с ситуацией вокруг Ирана, которая стала одной из основных тем переговоров с французским лидером.

Ранее Трамп заявлял о скором выводе американских военных из Сирии, однако потом было объявлено, что США останутся там на некоторое время для завершения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".