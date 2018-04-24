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    Трамп заявил, что хотел бы "уйти из Сирии"

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (187)

    (обновлено: )12501
    По словам президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты хотели бы уйти из Сирии, хотели бы "привести потрясающих бойцов домой", но лишь завершив то, что должно.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии.

    Удары по Сирии
    Фото из открытых источников
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    "Что касается Сирии, я хотел бы уйти, хотел бы привести наших потрясающих бойцов домой", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    "Посмотрим, что будет происходить, посмотрим, что мы можем сделать… Мы хотим вернуться домой и мы вернемся домой, но мы хотим оставить очень прочный и очень продолжительный след и это важная часть наших обсуждений", — сказал Трамп, подчеркнув, что хочет "вернуться домой", но лишь завершив то, что должно.

    Он связал сирийский вопрос с ситуацией вокруг Ирана, которая стала одной из основных тем переговоров с французским лидером.

    Ранее Трамп заявлял о скором выводе американских военных из Сирии, однако потом было объявлено, что США останутся там на некоторое время для завершения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

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