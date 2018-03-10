По сообщению британского Министерства обороны, Королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживали передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходил вблизи территориальных вод Великобритании по дороге домой.
Группировка Вооруженных сил РФ в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, заявил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".