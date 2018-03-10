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    Адмирал Кузнецов (авианосец)

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Самолеты Су-33 на борту авианесущего крейсера Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
    Источник назвал причину крушений двух самолетов на российском авианосце
    11:30 10.03.2017
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    Палубные истребители МиГ-29К и Су-33 14 ноября и 4 декабря прошлого года во время участия в операции в Сирии после обрыва тросов аэрофинишеров выкатились за пределы палубы авианосца и упали в море.
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    "Теплый прием" авианосца РФ "Адмирал Кузнецов" в Ла-Манше 
    06:26 27.01.2017
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    По сообщению британского Министерства обороны, Королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживали передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходил вблизи территориальных вод Великобритании по дороге домой.
    Генштаб РФ выводит авианосец Адмирал Кузнецов из зоны боевых действий. Видео
    Генштаб РФ выводит авианосец "Адмирал Кузнецов" из зоны боевых действий 
    04:10 07.01.2017
    795Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Группировка Вооруженных сил РФ в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, заявил в пятницу журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
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