По заявлению пресс-службы 6-го флота американских Военно-морских сил, "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля".
СМИ побывали на борту французского фрегата F714 Guepratte ("Гепрат"), который несколько дней гостил в Одессе. На борту корбаля установлена самая современная версия ракет "Экзосет" — восьмерка MM40 block 3, поражающая противника на расстоянии до 180 км.
По информации турецких ВМС, в период с 5 по 25 сентября в Черном море проводится учебная практика курсантов под названием "Открытое море", целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем.
По информации пресс-службы шестого флота ВМС США, корабль с "24-ым экспедиционным батальоном морской пехоты США" на борту прибыл в акваторию Черного моря 17 марта в рамках учений Североатлантического Альянса SPRING STORM 17.
Эсминец примет участие в международных учениях "Морской щит-2017". Согласно сообщению ВМС США, это сделано "для проведения операций по поддержанию морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".
Согласно информации, эсминец HMS Diamond направится к берегам Украины. Предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в "секретных учениях" в Украине.
По сообщению британского Министерства обороны, Королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживали передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходил вблизи территориальных вод Великобритании по дороге домой.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По заявлению пресс-службы 6-го флота американских Военно-морских сил, "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля".