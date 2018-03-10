наверх
10.03.201805:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    корабли

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 42
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64). Архивное фото
    США наращивают военно-морские силы в Черном море
    02:29 18.02.2018
    278
    По заявлению пресс-службы 6-го флота американских Военно-морских сил, "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля".
    На борту французского корабля-«невидимки» фрегата F714 Гепрат
    Репортаж с борта секретного французского фрегата -"невидимки" F714 "Гепрат" 
    17:11 05.12.2017
    1014
    СМИ побывали на борту французского фрегата F714 Guepratte ("Гепрат"), который несколько дней гостил в Одессе. На борту корбаля установлена самая современная версия ракет "Экзосет" — восьмерка MM40 block 3, поражающая противника на расстоянии до 180 км.
    Американский эсминец USS James E. Williams (DDG95) зашел в одесский порт
    Несмотря на шторм. Ракетный эсминец США зашел в одесский порт 
    13:17 29.11.2017
    656
    Украина расценивает визит американского эсминца в Одессу как продолжение поддержки со стороны ВМС США, сообщил пресс-центр командования ВМС ВС Украины.
    Французский многоцелевой фрегат-невидимка F714 Guepratte (класса La Fayette)
    Что делает французский фрегат-невидимка Guepratte в Черном море?
    19:02 20.11.2017
    1284НАТО: надо или не надо?
    Боевые корабли ВМС Франции в Черном море продолжают движение в кильватере политики НАТО, которая не всегда совпадает с интересами Пятой республики.
    Черное море
    Под Одессой проводят разминирование потополенного немецкого судна "Теодорих"
    22:36 06.10.2017
    176
    По информации ГСЧС, водолазы-саперы, соблюдая все меры безопасности, проводят извлечение и транспортировку взрывоопасных предметов в безопасное место для их дальнейшего обезвреживания.
    Турецкий большой десантный корабль Bayraktar прибыл в Одессу
    В порт Одессы вошел десантный корабль ВМС Турции
    01:08 11.09.2017
    169
    По информации турецких ВМС, в период с 5 по 25 сентября в Черном море проводится учебная практика курсантов под названием "Открытое море", целью которой является приобретение практических навыков в управлении кораблем.
    Американский эсминц Джон Маккейн
    ВМС США нашли тела всех пропавших моряков эсминца "Джон Маккейн"
    06:01 28.08.2017
    450
    Согласно заявлению американского флота, водолазы ВМС США и корпуса морской пехоты к данному момент обнаружили останки всех десяти моряков, пропавших c эсминца "Джон Маккейн".
    Фрегат ВМС Украины Гетман Сагайдачный
    В Черноморске ремонтируют самый большой военный корабль Украины 
    22:18 14.05.2017
    1017
    Самый большой корабль ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" будут ремонтировать. Согласно информации, на ремонт корабля из бюджета выделили 14,5 миллионов гривен.
    Шесть кораблей НАТО в порту Таллина. Видео
    Шесть кораблей НАТО в порту Таллина 
    06:17 14.05.2017
    508
    Корабли НАТО в пятницу прибыли в Таллин для участия в ряде мероприятий, пополнения запасов и отдыха экипажей, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.
    Экскурсия на корабли НАТО в Одессе
    Экскурсия на корабли НАТО в Одессе 
    11:54 20.03.2017
    371
    Одесситам представилась возможность посетить четыре корабля противоминной группы НАТО №2, которые отшвартовались у морского вокзала. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    USS Carter Hall
    Десантный корабль США вошел в акваторию Черного моря
    02:20 19.03.2017
    151
    По информации пресс-службы шестого флота ВМС США, корабль с "24-ым экспедиционным батальоном морской пехоты США" на борту прибыл в акваторию Черного моря 17 марта в рамках учений Североатлантического Альянса SPRING STORM 17.
    В Одессу зашли четыре корабля НАТО
    Корабли НАТО в Одессе 
    12:23 17.03.2017
    842
    В порт Одессы зашли корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG2), сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook.
    Эсминец ВМС США Porter
    Эсминец ВМС США вошел в Черное море для "поддержания морской безопасности"
    21:26 02.02.2017
    525
    Эсминец примет участие в международных учениях "Морской щит-2017". Согласно сообщению ВМС США, это сделано "для проведения операций по поддержанию морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".
    Солдат из Объединенных Арабских Эмиратов стоит на страже рядом с военным самолетом ОАЭ в аэропорту Адена, Йемен
    Два человека погибли в результате нападения на саудовский фрегат в Йемене
    23:52 30.01.2017
    151Военная кампания в Йемене
    По информации СМИ Саудовской Аравии, в результате нападения на саудовский фрегат у йеменского порта Ходейда в Красном море погибли два человека, трое получили ранения.
    Корабль ВВС Великобритании
    Британия направит боевой корабль к берегам Украины – СМИ
    20:53 29.01.2017
    679
    Согласно информации, эсминец HMS Diamond направится к берегам Украины. Предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в "секретных учениях" в Украине.
    Рига. Архивное фото
    Вооруженные силы Латвии сообщили о прохождении корабля РФ близ ее вод
    05:15 29.01.2017
    207
    По информации Вооруженных сил Латвии, в латвийской эксклюзивной экономической зоне в десяти морских милях от территориальных вод обнаружено присутствие российского корабля класса "Бира".
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    "Теплый прием" авианосца РФ "Адмирал Кузнецов" в Ла-Манше 
    06:26 27.01.2017
    3462
    По сообщению британского Министерства обороны, Королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживали передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходил вблизи территориальных вод Великобритании по дороге домой.
    Универсальный десантный корабль типа Wasp
    Два десантных корабля ВМС США вошли в Средиземное море
    01:59 02.12.2016
    239РФ и США: железный занавес
    Корабли будут "поддерживать миссию морской безопасности в Средиземном море", заявил капитан второго ранга Байрон Огден, командующий кораблем Wasp. Более подробно о целях и задачах он не рассказал.
    DARPA опубликовала новые кадры испытаний дрона Морской охотник. Видео
    DARPA опубликовало новые кадры испытаний дрона "Морской охотник" 
    06:28 28.11.2016
    558
    Агентство передовых оборонных исследований США (DARPA) разместила в интернете видео испытаний в океане крупнейшего в мире роботизированного корабля "Морской охотник".
    Корабль ВМС РФ Вице-адмирал Кулаков оказал помощь украинскому судну в Средиземном море
    Спасенное россиянами украинское судно задержано в Греции за груз сигарет
    18:06 27.11.2016
    653
    Грузовое судно RS-300 № 97 под флагом Украины, с семью членами экипажа - гражданами Украины, перевозило большое количество сигарет, законность груза изучает таможня Ханьи.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64). Архивное фото
    США наращивают военно-морские силы в Черном море
    02:29 18.02.2018
    278
    По заявлению пресс-службы 6-го флота американских Военно-морских сил, "Карни" присоединился в акватории Черного моря к эсминцу ВМС США "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля".
    Все теги

    Персоны