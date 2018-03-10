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    провокации

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Ситуация в Донбассе
    Спецкор: на Донбассе снова провокации
    14:35 07.03.2018
    502Донбасс: новое перемирие
    Спецкор "КП в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков сообщил, что обстановка на Донбассе достаточно спокойная и есть надежда на то, что это шаг к миру.
    Национальной антикоррупционное бюро Украины
    Генпрокуратура заподозрила еще двух сотрудников НАБУ в провокации
    19:30 05.12.2017
    123Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Согласно сообщению пресс-службы НАБУ, история с "провокацией" была придумана и использована Генеральной прокуратурой и СБУ, как "формальный повод для вмешательства в деятельность НАБУ".
    Пентагон
    Главы генштабов США, Южной Кореи и Японии обратились к КНДР
    06:51 30.10.2017
    954Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Встреча Джозефа Данфорда, Чон Гён Ду и Кацутоси Кавано состоялась в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских вооруженных сил на Гавайях. Генералы призвали КНДР "воздержаться от безответственных провокаций, усугубляющих напряженность в регионе".
    СБУ. Архивное фото
    СБУ предупредила о готовящихся провокациях в Киеве
    03:51 15.10.2017
    560Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По утверждению пресс-службы СБУ, за попытками организации провокаций в отношении зданий УПЦ МП в Киеве непосредственно стоят представители "Комитета спасения Украины".
    СБУ заявила о предотвращении в Киеве провокации у консульства Польши
    СБУ заявила о предотвращении в Киеве провокации у консульства Польши
    20:00 07.07.2017
    247Обстрел консульства Польши в Луцке
    По данным СБУ, представители киевских спортивных клубов под видом молодежной организации должны были приехать к зданию консульства и провести показательную акцию с разливом красной краски, а также повесить и поджечь на театрализованной виселице чучело.
    Заур Смирнов. Архивное фото
    Правительство Крыма обратилось в ОБСЕ по поводу провокаций на границе
    01:07 26.06.2017
    528Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам главы комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова, есть информация по готовящимся провокациям в отношении миссии ОБСЕ на росийско-украинской границе в районе Крыма.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков: в Украине готовятся провокации на 9 мая
    16:27 06.05.2017
    1430Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    По словам Авакова, "на всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день, подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления".
    Заявление участников блокады Донбасса по поводу взрывчатки возле редута. Видео
    Заявление участников блокады Донбасса по поводу взрывчатки возле редута 
    03:39 05.03.2017
    978Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Организаторы блокады Донбасса назвали провокацией действия полиции Луганской области, которая обнаружила взрывчатку под одной из опор моста, где находится их палатка.
    Флаг крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана
    Власти Крыма заявили, что узнали о замыслах батальона Ислямова
    23:09 24.09.2016
    1820Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам члена крымского правительства Заура Смирнова, в задачу крымскотатарского вооруженного батальона имени Номана Челебиджихана, помимо диверсий и провокаций в отношении крымчан, входит и шантаж власти.
    Руслан Бальбек на заседании Совета министров. Архивное фото
    Бальбек: Украина готовит масштабную "психическую атаку" на Россию
    01:36 18.09.2016
    4082Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    По словам вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, "диверсия у стен российского посольства в Киеве - это лишь проба пера со стороны "ручных радикалов" украинской власти".
    Позиции ВСУ в Опытном под Донецком
    Штаб АТО сообщает о готовящейся провокации ополченцев
    02:15 21.06.2016
    561Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По информации штаба АТО, провокация запланирована на 21 июня 2016 года. В этот день в "ДНР" запланировано проведение совещания с главами прифронтовых населенных пунктов, где будет обсуждаться несоблюдение Украиной минских договоренностей.
    Задержание провокаторов с оружием под Уманью: кадры с места событий
    Задержание провокаторов с оружием под Уманью: кадры с места событий 
    14:21 10.05.2016
    641Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Правоохранители накануне Дня Победы задержали молодых людей, ехавших в Одессу с целью устроить провокации. Задержание проводилось на трассе Киев-Одесса возле Умани Черкасской области. Кадры обнародованы 10 мая пресс-службой областной полиции.
    Билецкий: 9 мая ополченцы будут пьяны и не способны к боевым действиям
    Билецкий: 9 мая ополченцы будут пьяны и не способны к боевым действиям 
    01:43 09.05.2016
    689Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Ополченцы 9 мая не будут заострять ситуацию в зоне проведения антитеррористической операции (АТО), но в этот день возможны провокации внутри страны, заявил народный депутат Андрей Билецкий.
    Подготовка Одессы ко 2 мая. Инфографика
    Как Одесса готовится ко 2 мая 
    07:30 02.05.2016
    2861Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    В одесском горсовете сообщили, что призывают жителей Одессы воздержаться от участия в массовых акциях, чтобы не допустить каких-либо провокаций. В полиции Одессы заявили, что в период с 30 апреля по 3 мая в городе будут усилены меры по охране порядка.
    Гиорги Лорткипанидзе
    Полиция не ожидает провокаций в день памяти о погибших 2 мая в Одессе
    19:19 01.05.2016
    135Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Как заявил глава Национальной полиции Украины в Одесской области Георгий Лорткипанидзе, ситуация контролируемая, и Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины находится в координации.
    Горсад Одессы, ул. Дерибассовская
    Правозащитники США едут в Одессу на траурный митинг 2 мая
    01:19 01.05.2016
    1648Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Организатором поездки правозащитников в Одессу выступила американская Объединенная национальная антивоенная коалиция (UNAC), которая ранее провела сбор подписей под петицией в ООН с призывом провести расследование трагедии.
    Приднестровье. Архивное фото
    Паламарчук: молдавский самолет над Приднестровьем - прямая провокация
    13:49 29.04.2016
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    Конфликт в Приднестровье оказался на грани обострения. Заместитель министра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Паламарчук сообщил о причинах, из-за которых в боевую готовность были приведены средства ПВО.
    Флаг Украины
    В АП сообщили о готовящихся провокациях на День независимости
    13:59 23.08.2015
    72524-я годовщина независимости Украины.
    По информации спикера администрации президента Украины по вопросам спецоперации Андрея Лысенко, в ДНР и ЛНР активно распространяют неправдивую информацию про наступление украинских войск.
    Правый сектора
    "Правый сектор" предупредил о подготовке провокаций в Одессе
    08:01 09.08.2015
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    "Правый сектор" призвал жителей Одессы и области воздержаться от участия в провокационных мероприятиях. Одно из таких намерены организовать 9 августа в одном из гостиничных комплексов Одессы.
    Уничтоженные машины на месте столкновения Правого сектора и милиции Мукачево
    Ланьо назвал перестрелку в Мукачево провокацией
    22:48 11.07.2015
    615Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Согласно информации, депутат Рады Михаил Ланьо не исключил, что к событиям в Мукачево может быть причастен нынешний депутат Рады Украины Виктор Балога, который был мэром Мукачево.
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Ситуация в Донбассе
    Спецкор: на Донбассе снова провокации
    14:35 07.03.2018
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    Спецкор "КП в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков сообщил, что обстановка на Донбассе достаточно спокойная и есть надежда на то, что это шаг к миру.
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