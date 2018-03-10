Встреча Джозефа Данфорда, Чон Гён Ду и Кацутоси Кавано состоялась в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских вооруженных сил на Гавайях. Генералы призвали КНДР "воздержаться от безответственных провокаций, усугубляющих напряженность в регионе".
По данным СБУ, представители киевских спортивных клубов под видом молодежной организации должны были приехать к зданию консульства и провести показательную акцию с разливом красной краски, а также повесить и поджечь на театрализованной виселице чучело.
По словам главы комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова, есть информация по готовящимся провокациям в отношении миссии ОБСЕ на росийско-украинской границе в районе Крыма.
По словам члена крымского правительства Заура Смирнова, в задачу крымскотатарского вооруженного батальона имени Номана Челебиджихана, помимо диверсий и провокаций в отношении крымчан, входит и шантаж власти.
По информации штаба АТО, провокация запланирована на 21 июня 2016 года. В этот день в "ДНР" запланировано проведение совещания с главами прифронтовых населенных пунктов, где будет обсуждаться несоблюдение Украиной минских договоренностей.
Правоохранители накануне Дня Победы задержали молодых людей, ехавших в Одессу с целью устроить провокации. Задержание проводилось на трассе Киев-Одесса возле Умани Черкасской области. Кадры обнародованы 10 мая пресс-службой областной полиции.
В одесском горсовете сообщили, что призывают жителей Одессы воздержаться от участия в массовых акциях, чтобы не допустить каких-либо провокаций. В полиции Одессы заявили, что в период с 30 апреля по 3 мая в городе будут усилены меры по охране порядка.
Как заявил глава Национальной полиции Украины в Одесской области Георгий Лорткипанидзе, ситуация контролируемая, и Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины находится в координации.
Организатором поездки правозащитников в Одессу выступила американская Объединенная национальная антивоенная коалиция (UNAC), которая ранее провела сбор подписей под петицией в ООН с призывом провести расследование трагедии.
Конфликт в Приднестровье оказался на грани обострения. Заместитель министра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Паламарчук сообщил о причинах, из-за которых в боевую готовность были приведены средства ПВО.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".