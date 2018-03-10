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    Владимир Огрызко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Владимир Огрызко - экс-министр иностранных дел Украины. Архивное фото
    Экс-министр пообещал России "распад"
    14:20 21.02.2018
    441
    По мнению Владимир Огрызко, Советский Союз распался из-за того, что ввязался в гонку вооружений и продемонстрировал свою полную несостоятельность. Экс-министр не дал бы "и пятидесяти лет для этой России".
    Владимир Огрызко
    Затяжка безвиза для Украины подрывает доверие к ЕС - дипломат
    03:47 16.12.2016
    728Европа открывает для украинцев свои границы
    Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что затягивание безвиза - это способ стимулировать Украину к продолжению реформ.
    Владимир Огрызко - экс-министр иностранных дел Украины.
    Россию изолировать, дипотношения разорвать, визы ввести - Огрызко
    12:31 29.09.2016
    12138
    Россия является "глобальной угрозой", а Украине "выпала великая историческая миссия объединить цивилизованный мир" для противостояния этой угрозе. Для этого нужно формировать международную коалицию, полагает экс-глава МИД Владимир Огрызко.
    Владимир Огрызко. Архивное фото
    После Британии референдумы могут пройти и в других странах ЕС - Огрызко
    02:22 24.06.2016
    429Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Референдум в Великобритании вполне может стать началом целой волны "евроскептических референдумов" и в других странах, входящих в Европейский Союз, считает экс-глава МИД Украины.
    Владимир Огрызко
    Огрызко: у Украины проблемы с выплатами взносов в международные организации
    08:16 26.01.2016
    574
    Экс-министр иностранных дел Владимир заявил, что из трех миллиардов гривен, которые предусмотрены в госбюджете на финансирование МИД, нужно выделить десятки миллионов долларов на оплату наших взносов за участие в международных организациях.
    Биометрический паспорт
    Безвизовый режим как фетиш
    13:54 06.11.2015
    1417
    Будни проповедников любой религии не обходятся без обещания чего-то несбыточного, но такого прекрасного, что будущие адепты готовы на все, только бы получить обещанное вожделенное.
    Леонид Кравчук
    Кравчук избран главой "Движения за Украину в НАТО" - экс-глава МИД
    18:00 19.09.2015
    349АТО: в предчувствии военного положения.
    Об избрании первого президента Украины Леонида Кравчука председателем общественной организации "Движение за Украину в НАТО" в своем Twitter сообщил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    Янукович и его соратники арестованы... заочно. Их заочно передадут Украине
    16:10 21.01.2015
    13162
    Дело за малым: дождаться задержания сбежавших руководителей страны и выдачи их на родину. Заочный арест позволит Киеву требовать передачи их на родину.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    Кравчук, Марчук и другие: нет другого пути, как вступление в НАТО
    16:46 29.12.2014
    1174Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Политики и общественные деятели инициируют создание движения "Украина – в НАТО".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Владимир Огрызко - экс-министр иностранных дел Украины. Архивное фото
    Экс-министр пообещал России "распад"
    14:20 21.02.2018
    441
    По мнению Владимир Огрызко, Советский Союз распался из-за того, что ввязался в гонку вооружений и продемонстрировал свою полную несостоятельность. Экс-министр не дал бы "и пятидесяти лет для этой России".
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