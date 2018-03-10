По мнению Владимир Огрызко, Советский Союз распался из-за того, что ввязался в гонку вооружений и продемонстрировал свою полную несостоятельность. Экс-министр не дал бы "и пятидесяти лет для этой России".
Россия является "глобальной угрозой", а Украине "выпала великая историческая миссия объединить цивилизованный мир" для противостояния этой угрозе. Для этого нужно формировать международную коалицию, полагает экс-глава МИД Владимир Огрызко.
Экс-министр иностранных дел Владимир заявил, что из трех миллиардов гривен, которые предусмотрены в госбюджете на финансирование МИД, нужно выделить десятки миллионов долларов на оплату наших взносов за участие в международных организациях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По мнению Владимир Огрызко, Советский Союз распался из-за того, что ввязался в гонку вооружений и продемонстрировал свою полную несостоятельность. Экс-министр не дал бы "и пятидесяти лет для этой России".