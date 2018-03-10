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    избрание

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Премьер-министр Владимир Гройсман. Архивное фото
    Гройсман сообщил об избрании аудитора НАБУ
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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, путем обсуждения на внеочередном заседании правительства было решено избрать аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины Буроменского Михаила.
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    09:57 10.03.2018
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    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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