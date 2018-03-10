Конфликт с Венгрией по украинскому закону об образовании можно решить, только отправив депутатские делегации на Закарпатье для диалога с нацменьшинствами, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Василий Мирошниченко.
Согласно стратегии Совета ЕС по Сирии, ЕС не исключает санкций против сирийского правительства в случае продолжения репрессий. Кроме того, утверждается, что долгосрочный мир в Сирии при нынешнем режиме невозможен.
Речь идет о том, чтобы члены ЕС "проводили систематические проверки по базам данных о потерянных или украденных документах в отношении всех лиц при пересечении ими внешней границы (государства ЕС)", сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
В сообщении Совета ЕС отмечается, что ЕС продлил действующие меры на один год, включая оружейное эмбарго в отношении Белоруссии и заморозку активов и запрет на поездки в отношении четырех человек, внесенных в список санкций.
Согласно информации Генеральной прокуратуры Украины, действие санкций в отношении Сергея Клюева продлено до 6 октября текущего года, а в отношении Елены Лукаш и Дмитрия Табачника — до 6 марта следующего года.
Представительство Украины при ЕС официально передало руководству евроинституций обращение к Совету ЕС с просьбой рассмотреть вопрос относительно начала операции ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны, сообщает представительство при ЕС.
Во вторник парламент признал временно оккупированными некоторые районы Донбасса. Кроме того ВР пригласила международных миротворцев и разрешила зайти на территорию Украины иностранным войскам для участия в международных учениях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".