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    Совет ЕС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 56
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    Василий Мирошниченко
    Прикусить язык. Политолог о перспективах решений по скандальному закону
    15:31 17.10.2017
    809Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Конфликт с Венгрией по украинскому закону об образовании можно решить, только отправив депутатские делегации на Закарпатье для диалога с нацменьшинствами, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник Василий Мирошниченко.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко поздравил нового председателя в Совете ЕС
    12:33 01.07.2017
    208
    Порошенко призвал эстонское председательство укреплять отношения Украины с ЕС, способствовать реформам и поддерживать восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.
    Государственный флаг Эстонии
    В Совете ЕС сменился председатель
    00:51 01.07.2017
    48
    Эстония будет председательствовать в Совете во второй половине 2017 года вместо Великобритании, которая отказалась от председательства в связи с Brexit.
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко: Совет ЕС в ближайшие недели одобрит безвизовый режим
    20:04 06.04.2017
    278Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам президента Петра Порошенко, положительное решение Совета ЕС по предоставлению гражданам Украины права безвизовых путешествий в страны Евросоюза ожидается в ближайшие недели.
    Флаги Евросоюза
    Совет ЕС озвучил стратегию в отношении сирийского конфликта
    19:05 03.04.2017
    197Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Согласно стратегии Совета ЕС по Сирии, ЕС не исключает санкций против сирийского правительства в случае продолжения репрессий. Кроме того, утверждается, что долгосрочный мир в Сирии при нынешнем режиме невозможен.
    Флаги Евросоюза, Украины и России
    Совет ЕС продлил санкции против граждан Украины и РФ по Крыму
    15:13 13.03.2017
    422
    Как отметили в пресс-службе Совета ЕС, действие индивидуальных санкций продлено на полгода, до 15 сентября. В санкционном списке остаются 146 человек и 37 юридических лиц.
    Флаги Украины и ЕС
    Комитет Совета ЕС в четверг рассмотрит безвизовый режим для Украины
    10:14 17.11.2016
    724Европа открывает для украинцев свои границы
    В случае принятия позитивного для Украины решения переговоры по вопросу предоставления безвизового режима для украинцев должны будут пройти между Советом ЕС и Европейским парламентом.
    Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
    Нидерланды стремятся ускорить внесение в Совет ЕС вопроса по Украине
    23:10 25.04.2016
    582Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Как заявил постоянный представитель председательствующих в ЕС Нидерландов посол Питер де Гойер, после того, как ЕК приняла законодательную инициативу, сейчас она обсуждается государствами-членами.
    Флаг Ирана у здания ООН
    Совет ЕС продлил на год санкции по "черному списку" Ирана
    23:48 11.04.2016
    68Снятие санкций с Ирана
    По заявлению Совета ЕС, Евросоюз продлил до 13 апреля 2017 года ограничительные меры в отношении 82 человек и одного юридического лица в связи с ситуацией в области прав человека в Иране.
    Мигранты на границы Македонии и Греции
    Cовет ЕС одобрил ужесточение проверок документов на внешних границах ЕС
    22:59 25.02.2016
    93Франция: террор нарастает
    Речь идет о том, чтобы члены ЕС "проводили систематические проверки по базам данных о потерянных или украденных документах в отношении всех лиц при пересечении ими внешней границы (государства ЕС)", сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
    Флаг Белоруссии
    ЕС продлил на год оружейное эмбарго в отношении Минска
    16:04 25.02.2016
    60
    В сообщении Совета ЕС отмечается, что ЕС продлил действующие меры на один год, включая оружейное эмбарго в отношении Белоруссии и заморозку активов и запрет на поездки в отношении четырех человек, внесенных в список санкций.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    Совет ЕС подтвердил проведение заседания глав МВД по терроризму 20 ноября
    15:05 15.11.2015
    52Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Согласно коммюнике Совета ЕС, "после трагических событий в Париже на заседании будет обсуждаться усиление европейских мер и обеспечение проведения уже принятых мер".
    Флаги ЕС
    ЕС продлит экономические санкции против РФ - МИД Великобритании
    10:08 22.06.2015
    148
    Глава британского Форин-офиса заявил, что в понедельник будет принято решение о продлении санкции против Российской Федерации. Решение должен принять Совет ЕС по иностранным делам.
    Флаги Украины и Евросоюза
    Совет ЕС продлил санкции против Клюева, Табачника и Лукаш - ГПУ
    11:08 08.06.2015
    278
    Согласно информации Генеральной прокуратуры Украины, действие санкций в отношении Сергея Клюева продлено до 6 октября текущего года, а в отношении Елены Лукаш и Дмитрия Табачника — до 6 марта следующего года.
    Европарламент.
    ЕП одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи на 1,8 млрд евро
    20:49 25.03.2015
    304Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Предложение Еврокомиссии предоставить Украине третий пакет макрофинансовой помощи в размере 1,8 миллиарда евро поддержали 492 евродепутата, против высказались 107 парламентариев, 13 воздержались.
    Спикер Верховной Рады Украины Владимир Гройсман
    Гройсман подписал постановление об обращении в ООН и ЕС по миротворцам
    12:43 19.03.2015
    455Особый статус Донбасса
    Информация о подписании спикером Верховной Рады обращения в Совбез ООН и совет ЕС о введении миротворцев в Украину появилась на сайте парламента в четверг.
    Украинские военные в Благодатном близ Дебальцево
    Хроника 18 марта: демобилизация и повышение тарифов в Украине
    09:20 19.03.2015
    1195Особый статус Донбасса
    В Украине начинается демобилизация военных, кроме того Рада продлила срок службы военных в особый период. Также Киев официально обратился в ЕС с просьбой о развертывании миротворцев.
    Флаги Евросоюза
    Украина официально обратилась в ЕС с просьбой о развертывании миротворцев
    23:14 18.03.2015
    212Особый статус Донбасса
    Представительство Украины при ЕС официально передало руководству евроинституций обращение к Совету ЕС с просьбой рассмотреть вопрос относительно начала операции ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны, сообщает представительство при ЕС.
    Верховная Рада
    Хроника 17 марта: временно оккупированные районы Донбасса, миротворцы ООН
    09:18 18.03.2015
    1001Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Во вторник парламент признал временно оккупированными некоторые районы Донбасса. Кроме того ВР пригласила международных миротворцев и разрешила зайти на территорию Украины иностранным войскам для участия в международных учениях.
    Андрей Пургин
    Признание ВР районов Донбасса оккупированными противоречит Минску - Пургин
    18:55 17.03.2015
    1456
    Председатель Народного совета самопровозглашенной ДНР Андрей Пургин считает, что решение Рады - "это обычное политическое заявление, это только игра для Европы".
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