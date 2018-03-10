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Украинцы могут остаться без "домашнего" молока с 1 июля 2018 года. А все из-за стандартов ЕС, прописанных в Ассоциации. И это при том, что четверть молока на украинском рынке - второй сорт, а для многих селян оно единственный источник дохода.