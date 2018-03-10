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    Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 138
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    1324Европа открывает для украинцев свои границы
    Самый вероятный кандидат на получение членства в Евросоюзе - Черногория, но ее присутствие не изменит расклад сил в ЕС, считает эксперт-международник Андрей Дацюк.
    Молоко на частной сыроварне. Архивное фото
    Побеждающий дефицит. Скоро будем без "домашнего" молока
    11:58 10.12.2017
    3542Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Украинцы могут остаться без "домашнего" молока с 1 июля 2018 года. А все из-за стандартов ЕС, прописанных в Ассоциации. И это при том, что четверть молока на украинском рынке - второй сорт, а для многих селян оно единственный источник дохода.
    Европейский квартал в Брюсселе
    Parlamentní listy: с Украиной мы совершили ошибку - чешский генерал Шедивы
    17:16 26.11.2017
    3258Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Некоторые необдуманные шаги ЕС в отношении Украины привели к непростой ситуации, в том числе в отношениях с РФ, цитируют мировые СМИ слова генерала Йиржи Шедивы. Сможет ли ЕС воплотить свои идеи об управлении обществом и экономикой в Киеве?
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Без ложных надежд. Что ждет Украину на саммите "Восточного партнерства"
    11:10 23.11.2017
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    На саммите "Восточного партнерства", который намечен на 24 ноября, Киев ожидает "контрастный душ", а ЕС будет скромен в своей поддержке в силу заключенного с Нидерландами соглашения.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Рудяков: Украина заплатила непомерную цену за Ассоциацию с ЕС
    19:07 20.11.2017
    2703Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Соглашением об ассоциации с ЕС страна подтвердила свой стратегический выбор, но за него пришлось дорого заплатить - сюда вошел, в том числе, полный разрыв с Россией, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Архивное фото
    Украина спровоцировала скандал - Венгрия просит ЕС пересмотреть ассоциацию
    14:01 12.10.2017
    1077Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Неприемлемо, что рядом с Евросоюзом в XXI веке закрываются школы из-за преподавания на национальных языках, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Новые торговые преференции ЕС для Украины вступили в силу
    01:49 01.10.2017
    469Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Евросоюз рассчитывает, что временные привилегии облегчат доступ украинских экспортеров на европейский рынок, помогут укрепить украинские малые и средние предприятия, а также обеспечат необходимый импульс для увеличения товарооборота между Европой и Украиной.
    Флаг Евросоюза
    Ассоциация с ЕС. Украина стала рынком сбыта и поставщиком сырья
    07:43 25.09.2017
    1204Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    С вступлением в силу Соглашения об ассоциации Украины и ЕС Киев ждет еще немало трудностей, без преодоления которых отечественному бизнесу трудно войти в полной мере в европейское пространство.
    Сергей Петухов
    Замминистра юстиции о перспективах ассоциации с ЕС
    17:12 14.09.2017
    255Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Соглашение с Евросоюзом подводит Украину под европейские стандарты, которые делают страну более конкурентоспособной не только на рынке Европы, но и Ближнего Востока, Африки, Азии, считает заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Медиафорум: ассоциация с ЕС есть, а евронормы - не работают
    12:14 14.09.2017
    301Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Традиционным СМИ приходится трудно в условиях сокращения или монополизации рекламных рынков и острой конкуренции между собой и социальными медиа. Чтобы выжить, необходимо проявлять креативность и внедрять новейшие технологии.
    Директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов
    Эксперт: бедность Украины делает вопрос членства в ЕС бессмысленным
    00:26 10.09.2017
    1108Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Только на выполнение всех положений Соглашения об ассоциации Украина потратит 10 лет. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Института анализа и международных исследований Сергей Толстов.
    Владимир Корнилов
    Корнилов: тем, кто еще верит сказкам об ассоциации с ЕС
    07:37 04.09.2017
    2950Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Политолог Владимир Корнилов проанализировал, насколько реализованы обещания, которые политики давали украинцем на Майдане в связи с Соглашением об ассоциации с ЕС, которое действует вот уже полтора года, и удивлен, по какому поводу гуляния.
    Украинцы празднуют День Независимости. Архивное фото
    Независимость и здравый смысл, как всегда где-то рядом
    17:28 27.08.2017
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    В текущем году существенно вырост украинский экспорт в "страну-агрессор" и доходы Украины от транзита российского газа. Странная какая-то "агрессия".
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Политолог: в ближайшем будущем Украина не станет членом ЕС и даже кандидатом
    08:25 17.07.2017
    372Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Даже если бы ЕС захотел принять Украину в свой состав, то встал бы резонный вопрос: а в каких, собственно, границах? К тому же, нет шансов принять какую-либо страну в ЕС просто на основе чьего-либо заявления, считает политолог Адам Велемский.
    Автоюрист Владимир Караваев
    Директива ЕС не заставит 14 млн водителей в Украине менять права - эксперт
    02:55 17.07.2017
    260Европа открывает для украинцев свои границы
    Тот, кто будет получать водительское удостоверение впервые, получит документ нового образца, остальные же смогут поменять по желанию. Об этом в эфире "ГС" рассказал автоюрист Владимир Караваев.
    Ассоциация с ЕС: что получила и что потеряла Украина — мнение Золотарева. Видео
    Эксперт подвел итоги, что получила и потеряла Украина от ассоциации с ЕС 
    05:42 16.07.2017
    1432Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    По словам политолога руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, в случае же с саммитом Украина — ЕС видна жирная точка в истории евроромантизма.
    Волошин: евроинтеграционная повестка для Украины исчерпана на годы вперед. Видео
    Евроинтеграционная повестка для Украины исчерпана - эксперт 
    04:47 15.07.2017
    712Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам международного эксперта Олега Волошина, не важно, что было на саммите Украина-ЕС, поскольку "с получением безвиза и завершением ратификации соглашения об Ассоциации украинская евроинтеграционная повестка исчерпана на годы вперед".
    Алексей Пушков. Архивное фото
    Пушков: ассоциация Украины с ЕС является поражением Порошенко
    22:38 11.07.2017
    6353Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам сенатора Алексея Пушкова, президент Петр Порошенко зря гордится ассоциацией с ЕС, это кабальное соглашение с массой ограничительных квот для Украины.
    Европейский квартал в Брюсселе
    Европарламент одобрит новые торговые преференции ЕС для Украины - источник
    22:06 03.07.2017
    197Европа открывает для украинцев свои границы
    После того, как торговые преференции вступят в силу, Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов.
    Виктор Шлинчак
    На саммите в Киеве Украина и ЕС построят планы на 10 лет - аналитик
    19:09 22.06.2017
    164Европа открывает для украинцев свои границы
    Председатель наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак заявил в эфире "ГС", что несмотря на выполненные пункты у ЕС к Украине еще осталось очень много вопросов.
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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