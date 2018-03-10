Украинцы могут остаться без "домашнего" молока с 1 июля 2018 года. А все из-за стандартов ЕС, прописанных в Ассоциации. И это при том, что четверть молока на украинском рынке - второй сорт, а для многих селян оно единственный источник дохода.
Некоторые необдуманные шаги ЕС в отношении Украины привели к непростой ситуации, в том числе в отношениях с РФ, цитируют мировые СМИ слова генерала Йиржи Шедивы. Сможет ли ЕС воплотить свои идеи об управлении обществом и экономикой в Киеве?
Евросоюз рассчитывает, что временные привилегии облегчат доступ украинских экспортеров на европейский рынок, помогут укрепить украинские малые и средние предприятия, а также обеспечат необходимый импульс для увеличения товарооборота между Европой и Украиной.
Соглашение с Евросоюзом подводит Украину под европейские стандарты, которые делают страну более конкурентоспособной не только на рынке Европы, но и Ближнего Востока, Африки, Азии, считает заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Традиционным СМИ приходится трудно в условиях сокращения или монополизации рекламных рынков и острой конкуренции между собой и социальными медиа. Чтобы выжить, необходимо проявлять креативность и внедрять новейшие технологии.
Политолог Владимир Корнилов проанализировал, насколько реализованы обещания, которые политики давали украинцем на Майдане в связи с Соглашением об ассоциации с ЕС, которое действует вот уже полтора года, и удивлен, по какому поводу гуляния.
Даже если бы ЕС захотел принять Украину в свой состав, то встал бы резонный вопрос: а в каких, собственно, границах? К тому же, нет шансов принять какую-либо страну в ЕС просто на основе чьего-либо заявления, считает политолог Адам Велемский.
По словам международного эксперта Олега Волошина, не важно, что было на саммите Украина-ЕС, поскольку "с получением безвиза и завершением ратификации соглашения об Ассоциации украинская евроинтеграционная повестка исчерпана на годы вперед".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".