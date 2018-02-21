Экс-министр пообещал России "распад"

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Россия "распадется" в течение пятидесяти лет, считает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его мнению, для РФ "наступили смутные времена".

"Советский Союз распался именно из-за того, что ввязался в гонку вооружений и продемонстрировал свою полную несостоятельность. (…) И на том все закончилось. Потому, собственно, я бы не давал и пятидесяти лет для этой России", — сказал Огрызко в эфире телеканала UMN.

Владимир Огрызко возглавлял МИД Украины с 2007 по 2009 год. Ранее дипломат называл "дезертирами" украинских беженцев, предлагал лишить их гражданства и "оставить навсегда" в России.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киеву нужно вести работу по признанию пребывания Украины в составе СССР "большевистской и коммунистической оккупацией".