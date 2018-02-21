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    Экс-министр пообещал России "распад"

    (обновлено: )399012
    По мнению Владимир Огрызко, Советский Союз распался из-за того, что ввязался в гонку вооружений и продемонстрировал свою полную несостоятельность. Экс-министр не дал бы "и пятидесяти лет для этой России".
    Владимир Огрызко - экс-министр иностранных дел Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Россия "распадется" в течение пятидесяти лет, считает бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

    По его мнению, для РФ "наступили смутные времена".

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    "Советский Союз распался именно из-за того, что ввязался в гонку вооружений и продемонстрировал свою полную несостоятельность. (…) И на том все закончилось. Потому, собственно, я бы не давал и пятидесяти лет для этой России", — сказал Огрызко в эфире телеканала UMN.

    Владимир Огрызко возглавлял МИД Украины с 2007 по 2009 год. Ранее дипломат называл  "дезертирами" украинских беженцев, предлагал лишить их гражданства и "оставить навсегда" в России.

    Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киеву нужно вести работу по признанию пребывания Украины в составе СССР "большевистской и коммунистической оккупацией".

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