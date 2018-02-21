Россия отреагировала на обвинения Британии по кибератакам на Украину

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Лондон, обвиняя Москву в осуществлении кибератак на киберинфраструктуру Украины, по традиции, не приводит никаких конкретных фактов, говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры в Украине и ряде других стран в июне 2017 года. В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными.

"По сложившейся на Западе традиции, никаких конкретных фактов Лондон не приводит, ограничиваясь уже надоевшими голословными заявлениями и намеками в духе того, что "всем и так все понятно", — сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве ответили, что складывается впечатление, что такое нагнетание обстановки "связано с необходимостью оправдать принятие правительствами западных стран законов, направленных на ужесточение контроля за своими гражданами или ограничение их фундаментальных прав и свобод".

Кроме этого, в ведомстве добавили, что с обвинениями в адрес России выступила та страна, "которой мы предлагали провести двусторонние межведомственные консультации по международной информационной безопасности (МИБ)".

"Конструктивное взаимодействие на уровне компетентных ведомств наших стран могло бы помочь оперативно и сообща противостоять возникающим в информпространстве угрозам. Но ответа мы не получили", — добавили в МИД РФ.